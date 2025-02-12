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涉助蔡天鳳前夫潛逃　網紅潘巧賢稱為「幫朋友」而做中間人　對租船需30萬感奇怪 (14:40)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（12日）在九龍城法院續審。潘巧賢供稱，起初獲悉涉案租船費用為3萬元，但其後發現租金為30萬，使她覺得「好古怪」，之後向涉案人士Ivy提出以陸路前往澳門，藉以試探對方。潘又稱，她是出於「幫朋友」才替林舜和Ivy就租船一事傳達信息。

本案次被告潘巧賢（30歲，無業）在主問下稱，大約於2015至16年認識首被告林舜（42歲，遊艇公司職員），當時林舜擔任其友人的經理人，至本案案發時林則改為從事船隻租用及買賣。至於控罪提及的涉案人士Ivy，潘說自2015年起跟Ivy熟絡，當時兩人「成日糖黐豆、日日一齊」，又形容對方家境富裕，閒時會「搞啲美容」和做義工。潘另提到，Ivy和被告林舜互相認識，相信兩人「都係飲嘢識」。

就涉案事情，潘巧賢表示，2023年2月24日，Ivy向她發微信信息稱有朋友想租船，惟當時正身處山上，「（信號）收得唔好」，因此著自己代為就租船事宜聯絡林舜。潘說，她其後以WhatsApp聯絡林舜，轉述Ivy的朋友欲租船一事，並再向Ivy覆述林的回應。

潘巧賢提及，她起初獲悉租船費用為3萬元，但在溝通過程發現租金最終為30萬，「覺得好古怪」，之後向Ivy提出「可能可以直接車去澳門」，藉以試探Ivy，並了解對方「幫咩人」和當中是否涉及非法事情。潘說Ivy原先沒有回應，其後才表示租船者Alex，而她以為Ivy提及的Alex即網紅張欣欣的男友、案發前遇襲的Alex。

對於林舜曾於涉案信息提及「非法過境」字眼，潘巧賢稱讀到信息後感到驚慌、「好想快啲完結件事」，並曾「叫佢哋自己傾返」。潘重申，對租船事務和船隻航線等無認識，過程中亦無任何得益，強調出於「幫朋友」協助Ivy和林舜傳達信息。

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