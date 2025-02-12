的士業界要求政府取締白牌車　若無滿意答覆下月將暫停載客至少5日 (14:25)

香港無線電的士聯誼會又指，行動將持續至政府落實取締網約車平台的時間表，以及檢控白牌車車主及司機。聯誼會稱，如果政府坐視不理，將有大量的士交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，亦不排除會控告政府，向政府索償。

香港的士小巴商總會會長周國強今日（12日）向本報稱，昨晚有出席會議，會議有大約70至80人出席，包括多間車行負責人及的士團體等，8成人表示支持罷駛，估計若最終罷駛，行業會動員上千架的士參與。

周直言，是次再令業界醞釀罷駛的導火線為近日內地企業高德地圖加入提供白牌車服務，「本來以為寄望高德作為國產公司，幫我哋搞好apps，幫我哋做生意，點知只係搶哂啲司機，現在連白牌車都做埋」。周指業界不滿政府在網約車平台規管未出爐前不斷有白牌車業務在港發展，但政府一直無行動「警察又唔執法，政府又唔修例，政府話去信高德，人地都唔睬你，咁（的士業）點玩落去？無得搞啦！」

對於去年的士業界亦曾揚言會罷駛，以要求當局打擊白牌車，惟最終在一日內撤回決定，被問到業界是否視罷駛為談判籌碼 ，周說不知道政府會有何招數「分化業界」，具體會否罷駛仍視乎下周三（19日）與交諮會的會面，政府當局有否實際取締白牌車的時間表，但他形容今次已是「最後一擊」，強調「無人想示威請願罷駛」。

至於有指的士業界將有大量的士交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，不排除會控告政府，向政府索償，周指為昨晚會上部分與會者情緒激動、氣憤的說法，他個人希望大家冷靜，「希望不用走到這一步」 。