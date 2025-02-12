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東南亞詐騙｜卓孝業稱當局盡力營救受困港人　「相關人士」已理解目前不宜多談營救細節 (12:54)

政府共收到28宗港人被誘騙至東南亞及非法禁錮的求助，目前尚有9人被困，其中8人在緬甸、1人在柬埔寨。署理保安局長卓孝業回覆立法會議員口頭質詢表示，警方由2023年至今年1月，共拘捕11名涉誘騙他人前往東南亞者，被控串謀詐騙、洗黑錢等。他說，緬甸尤其邊陲地帶的狀况複雜，當地政府可控制的範圍少，現正透過泰國當局協助，確定被困港人身處位置，「政府係會畀100%嘅努力、甚至超過100%嘅努力去做呢件事」。

新民黨容海恩提出口頭質詢，關注政府如何主動聯絡緬甸及柬埔寨當局，以營救被禁錮港人。卓孝業表示，政府接獲求助個案後，透過國際刑警與在地相關執法部門聯繫，提出要求協助，亦透過外交部駐港特派公署向在地使領館提出要求協助，後來因應事態發展與泰國聯繫，獲泰方積極回應，現時主要透過泰國方面協助。

工聯會郭偉強表示，坊間有所謂中介人發放信息，令家屬認為交贖金等於園區會交人。卓孝業回應說，專責小組一直與家屬保持直接聯繫，並提醒要提防自稱中介的人士，稱有機會是「騙上騙」，詐騙家屬的贖金。對於協助港人家屬的人士，卓稱按其理解有關人士提供心理援助，協助家屬奔走，而他們發放的信息均來自家屬。卓續說，曾與相關人士溝通，對方理解目前不適宜就營救細節講得太多，以免影響日後行動。

卓孝業：事主在受威迫下作非法行為　料刑責可獲減免

工聯會陳穎欣認為在港涉及誘騙他人的被告，刑期與其罪行不相稱，促當局加強阻嚇，建議設最低刑罰。卓孝業稱香港有完備法律、超過50條法例處理涉販運人口的罪行，惟不能一概而論稱判刑是否與事件相稱，要視乎被告在案中扮演的角色，強調及保證當局認真、亦有足夠的調查工具處理相關案件。

至於被禁錮港人返港之後的安排，卓孝業表示，保安局專責小組會與事主會面，提供適切的協助，包括轉介有需要人士見醫生。被問到事主或曾從事走私、詐騙等非法行為，回港後會否有刑責？卓孝業表示，騙徒聲稱要求事主運送貴重金屬、現金等高風險物品，但事實上這些「搵快錢機會」全是假的；至於部分人在當地被要求從事非法活動，卓稱警方的調查主要圍繞事主如何被誘騙至當地，又指香港法律對相關案件無域外效力，相信事主在受壓迫下作非法行為，其刑責相當低，甚至會獲減免。

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