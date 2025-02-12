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大灣區航空削航班影響逾5000乘客　日後需每月交報告 (11:43)

大灣區航空在2月及3月取消多班航班。航空公司於上月29日及本月7日向民航處提交的報告及補充資料。報告提及，有逾5000名乘客受影響，而航班編排失誤的主要成因是「內部缺乏溝通」，以及客戶服務運作未能配合。

大灣區航空表示已深入檢視和採取必要措施，聯絡5000多個受影響乘客，並向他們提供替代方案，包括退票及轉乘其他航班。

報告提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、為航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。

運輸及物流局長陳美寶說，政府認為大灣區航空在航班編排上要制定有效規劃程序，並增強內部溝通、強化內部管理，同時要增加客戶服務，以應對節日高峰。被問到會否有懲處，她指出，當局在分配航班時刻及航權時，會將航空公司的運作及表現納入考慮，強調分配及調度時會確保公平有序，令資源用得其所。

她續說，灣航內部已強化溝通機制，往後編配航班時會加強內部監管，同時已增加客服，稱農曆新年期間亦能維持航班可靠性，盼公司「經一事、長一智」，日後在日常航班編排方面有效落實優化措施。陳美寶亦強調，政府有完善機制作監管，運物局及民航處會每半年約見航空公司，空運牌照局已要求灣航每月提交報告，如日後要取消或即將取消航班計劃，亦要提交書面報告。 

對於大灣區航空一開始稱事件主因為已訂購的新飛機的付運延誤，加上個別客機要接受檢查，影響整體航班編排，陳美寶認為，事發後公司對外交代，到現時詳細報告羅列事件始末，「我認為都係一個過程嚟嘅」，重申已要求大灣區航空日後就飛機維修及新飛機配置，及早作規劃。

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