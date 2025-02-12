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瑪嘉烈疑現產志賀毒素大腸桿菌群組　袁國勇稱身亡醫生死因未明　信治療流程正確 (11:07)

瑪嘉烈醫院三名腫瘤科醫生懷疑感染產志賀毒素大腸桿菌，其中一人上周五（7日）離世。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今（12日）在港台節目《千禧年代》表示，只有一人測出陽性，可能因另外兩名患者曾服用抗生素，但重申暫不排除任何可能性，包括死者會否因其他藥物或自身免疫病致死。他呼籲有腹瀉徵狀的醫護不要隨便吃抗生素，以免加重病情。

袁又稱，抗生素會令產志賀毒素大腸桿菌患者病情更嚴重，但相信事主生前服用抗生素致死的機會低。因離世患者24小時內死亡，而抗生素要48至72小時才有明顯效果。至於當時循敗血症方向診斷，他認為治療流程正確，當時別無選擇，現在不用「返轉頭睇」。

他表示，若屬環境感染，三名醫生除了曾先後在6樓的休息室進食，共用洗手間也屬較大機會的傳播途徑。袁解釋，因醫院大部分地方均乾爽，廁所相對潮濕，而產志賀毒素大腸桿菌在乾燥環境「好快死」。他稱，已檢取多個環境樣本作化驗及調查，惟事發後院方已徹底消毒，反而有礙追查。

袁國勇另在商台節目表示，不排除事主非感染的可能，須再從死者身上檢取組織，惟「可能要幾長時間」才能完成調查，亦視乎家屬是否答應解剖。他強調目前醫院已深層消毒環境，而病毒不經空氣傳播，普通求診者在醫院感染機會很低。

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