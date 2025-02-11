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Instagram本周推16歲以下「青少年帳戶」 會過濾內容 晚上啟動休眠模式 (22:58)

Meta今日（11日）表示，本周起在亞太地區包括香港推出Instagram青少年賬戶，所有新註冊的使用非成人出生日期的帳戶，將自動啟用青少年帳戶保護功能，他們亦會通知現有青少年用戶有關變更，並在未來幾個月內自動切換至青少年帳戶。Meta強調，由於青少年可能謊報年齡，將會從多方面進行年齡驗證。

青少年帳戶將對聯絡人和瀏覽內容作出限制，並協助青少年更有效地管理時間，16歲以下者須家長同意，才可更改保護設定。若16歲以下青少年想在Instagram使用保護性較低的設定，須先啟用家長監護功能，並得到父母同意。啟用家長監護後，家長可核准、拒絕所有設定更改，甚至授權青少年自行管理設定。Meta稱，將陸續推出讓家長直接調整設定的功能。 

監護功能涉及控制青少年賬戶在網絡上的接觸對象、瀏覽內容。將自動將賬戶設置為不公開賬戶，僅能接收來自已追蹤對象或先前曾建立聯繫之帳戶的訊息，而系統將自動啟用最嚴格的敏感內容過濾，避免青少年在「探索」和、「Reels」上接觸敏感內容，如暴力或醫美等。 另外，青少年在使用Instagram超過60分鐘後，系統會發出休息提示，而睡眠模式將在每日晚上10點至次日早上7點自動開啟，系統將關閉通知並啟用自動回覆功能。

Meta預計，此項重要更新將影響數百萬青少年用戶。

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