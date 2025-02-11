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三男因追債而禁錮及圍毆中年漢致死　控方指事主被人「當波踢」 (18:30)

中年漢於5年前伏屍在油麻地咸美頓街公園內，3名男子涉因追債而禁錮及襲擊該中年漢，同被控謀殺罪。3人否認控罪，案件今日（11日）在高院開審。控方於開案陳辭中提及，事主在旺角砵蘭街一單位內被逼跪地，又遭3名被告毆打，包括被人當成足球互踢，以及被人用盡全力踢向腰間。事主趁機從一樓跳窗逃走，帶著傷勢在旺角一帶遊走，最終倒斃在涉案公園。

3名被告分別為高勝源(24歲)、張紹強(25歲)及譚卓才(32歲)被控於2020年8月8日，在香港謀殺男子陳志輝(44歲)。控方向陪審團讀出開案陳辭，指於同年8月7日，高要求一名姓吳的男子協助找出事主，吳與事主為朋友，吳答應高但要求對方不要向事主動粗。當晚約8時，高將事主帶到砵蘭街198號1樓某室，當時張、譚及一名女子在場。高質問事主為何不還債，見事主未回答，3男開始打踢事主，又用煙頭燙事主的手，其間事主一直跪在地上。

及後，張和譚越發暴力，包括將事主當成足球互踢，譚用盡全力踢向事主腰間，同場女子不忍直視故離開。近凌晨時份，事主衝入吳的單位內，要求吳幫他鎖門，然後爬窗跳落3米下的平台，再從平台跳往地面。閉路電視攝錄到事主逃脫後，在附近的山東街、登打士街一帶建築物內遊走，但時而彎腰及挨著牆壁走，狀似忍受痛楚。至早上8時許，事主步入油麻地咸美頓街公園內。早上約11時，巡邏警員發現事主，救護員到場後證實事主死亡並出現屍僵，顯示死去一段時間。

高被捕後在警誡下稱，事主在一次交易中欺騙其友人，故他代友人向事主追討2萬元；張及譚則分別在警誡下表示，張協助高向事主討債，譚被另外二人阻止離開，故他打事主一至兩次後，便坐在一旁。事後法醫分析事主出現肋骨骨折，死因是脾臟破裂。控方指稱，事主被打至骨折，導致他在生前數小時內出現脾臟破裂及內出血致死。

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