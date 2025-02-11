明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉助蔡天鳳前夫潛逃　兩人表證成立　警否認誤導被告 (18:23)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（11日）在九龍城法院續審。據庭上播放的警誡錄影會面，被告潘巧賢錄口供其間，高級督察鄺應新走入會面室，稱有律師找被告，需暫停會面。辯方質疑，鄺應新因應被告供辭「偏離要求」，遂以見律師為藉口暫停會面；鄺否認。控方今完成舉證，裁判官裁定兩被告就控罪表證成立。

本案被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業）各否認串謀妨害司法公正罪，即串謀女子Ivy，協助有可能涉及司法程序的男子Alex，緊急及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

辯方向拘捕被告潘巧賢的警員劉穎恩指出，潘在天水圍警署被脫下頭套後，雙手仍被扣上，遂問警方「可唔可以幫我撥一撥啲頭髮」，之後劉回應稱「X你XX，你以為自己VIP」，然後替被告撥頭髮；劉穎恩否認。

辯方另向劉穎恩的上司、時任西九龍總區重案組高級督察鄺應新指出，潘巧賢被帶返天水圍警署後，鄺對潘稱，「𡃁妹，你知唔知你而家好大鑊，你牽涉謀殺」，著潘「最好咩都講晒俾我聽」；鄺否認。

辯方又指，鄺應新曾建議潘巧賢以紙筆寫下警誡供辭重點，稱「Ivy話Alex要著草去澳門，所以我先幫佢搵Lam Shun」，當時潘問鄺，若不在供辭提及Alex是曾「俾人斬」的網紅張欣欣男友，會否誤導法庭，鄺回答謂，「個個都可以係Alex，唔使寫咁清楚」，最終潘在警方誤導下，才作出上述警誡供辭；鄺否認曾發生上述事情。控方舉證完畢，裁判官批准被告潘巧賢的警誡供辭呈堂，並裁定兩被告就控罪表證成立，審訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蔡天鳳

上 / 下一篇新聞