涉助蔡天鳳前夫潛逃　兩人表證成立　警否認誤導被告 (18:23)

本案被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業）各否認串謀妨害司法公正罪，即串謀女子Ivy，協助有可能涉及司法程序的男子Alex，緊急及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離港。

辯方向拘捕被告潘巧賢的警員劉穎恩指出，潘在天水圍警署被脫下頭套後，雙手仍被扣上，遂問警方「可唔可以幫我撥一撥啲頭髮」，之後劉回應稱「X你XX，你以為自己VIP」，然後替被告撥頭髮；劉穎恩否認。

辯方另向劉穎恩的上司、時任西九龍總區重案組高級督察鄺應新指出，潘巧賢被帶返天水圍警署後，鄺對潘稱，「𡃁妹，你知唔知你而家好大鑊，你牽涉謀殺」，著潘「最好咩都講晒俾我聽」；鄺否認。

辯方又指，鄺應新曾建議潘巧賢以紙筆寫下警誡供辭重點，稱「Ivy話Alex要著草去澳門，所以我先幫佢搵Lam Shun」，當時潘問鄺，若不在供辭提及Alex是曾「俾人斬」的網紅張欣欣男友，會否誤導法庭，鄺回答謂，「個個都可以係Alex，唔使寫咁清楚」，最終潘在警方誤導下，才作出上述警誡供辭；鄺否認曾發生上述事情。控方舉證完畢，裁判官批准被告潘巧賢的警誡供辭呈堂，並裁定兩被告就控罪表證成立，審訊明續。