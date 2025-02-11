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中大醫院爭延三年還款　醫衛局料屆時仍無力償還　倡探討可行融資方案 (18:34)

獲政府貸款40.33億元的非牟利私家醫院中文大學醫院，兩年前獲政府提出「2+3年貸款順延安排」，首2年順延還款期將下月屆滿。醫務衛生局今（11日）午向立法會提交文件，冀爭取衛生事務委員會支持中大醫院順延至2028年3月19日起償還還款，再交財委會審批。據最新財務表現推算，院方料推遲至2026/27年度才錄盈餘，在2028年結餘僅1.83億元，低於首年所需償還政府的6.29億元，意味屆時仍不具還款能力。醫衛局提到，院方需在順延還款期間探討可行融資方案，及更有效地控制成本。

由政府向中大提供的貸款，是在屬政府財政儲備部分的「貸款基金」下撥出。據政府交立法會文件，按去年存放於外匯基金的政府財政儲備的利率計算，中大醫院在順延3年還款期內原來應付利息預計為約4.48億元。中大醫院會提供公共醫療服務以作抵消。

文件交代中大醫院今年1月更新的財務推算，未扣除利息、稅項、折舊和攤銷損益，醫院要待2026/27年起才逐年錄得5400萬元盈利，較在2023年2月預測時推遲兩個年度。據最新推測，醫院在2027/28年度還款前的期末現金結餘為1.83億元，料即使延期至2028年才開始還款，醫院屆時仍無力償還政府貸款首期的2.26億元利息及4.03億元本金。

醫衛局在文件形容，相信醫院3年後仍「難以應付首期本金及利息還款」，因此未來數年須更有效地控制成本，提高營運效益，改善財務績效。文件又形容，在面對可能出現的現金流缺口，醫院「需要探討可行的融資方案」，以助應對資本不足或現金周轉等問題。

另外，文件亦交代中大醫院在剛過去的2023/24年度財務狀况。全年未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損為3.16億元，較較獨立財務顧問推算原先推升的2.2億元為高；期末現金結餘方面，賓際為2.86億元，較推算的3.36億元低約14.9%。至去年11月，中大醫院錄得開業以來，首次未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前單一月份損益平衡。

文件解釋，中大醫院的財務狀况遜於獨立財務顧問原先推算，主因是院方收入雖持續增加，同期營運成本同樣錄得增幅，醫院目前設有353張病牀，去年3月的297張病牀增加約19%，隨着醫院牀位數目漸增，相關固定成本會因而攤分，並容許院方承接更多業務，財務狀况有望改善，而中大校方及院方均認同，中大醫院營運模式在商業上可行。

相關字詞﹕編輯推介 中大醫院 醫務衛生局

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