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歌迷投訴門票日期有錯　ComplexCon明只售3.23 NJZ表演門票　消委會收9宗投訴 (18:07)

韓國女團NJZ（前稱NewJeans）下月23日出席ComplexCon演唱會，門票昨（10日）開售後，部分歌迷稱購票後獲發其他日子的門票。相關門票明日公開發售，ComplexCon交代最新售票安排，指明日下午4時將率先單獨發售涉及NJZ表演的3月23日部分門票，包括1788元、1388元及988元門票。門票將於Trip.com、Cityline、貓眼和攜程同步開售。主辦方稱，新安排旨在「避免同類情况再度發生」。而截至今日（11日）下午5時，消費者委員會共接獲9宗有關ComplexCon音樂會門票演出日期有誤的投訴個案，涉及總金額近4萬元。消委會現正聯絡相關售票平台及主辦單位跟進事件，如有消息會直接通知投訴人。

ComplexCon又表明，明天將不會發售其他日期的門票，3月23日第二階段門票及其他日期之門票發售日期及時間將在稍後公布。因應事件，售票網站Cityline今早（11日）於網站發布通知，稱已翻查相關交易記錄，沒有發現任何系統異常運作。消委會表示，接獲投訴後，若投訴人已經提供足夠的文件，如確認電郵及付款記錄，消委會將聯絡有關商戶以調停方式跟進。

消委會建議，消費者在購買任何門票前，應仔細了解售票平台是否設有退款及更換門票機制。若發現門票出錯，消費者應盡早聯絡平台反映問題，以獲得適時跟進。同時，消費者亦應保留所有交易的憑證，包括確認電郵、付款記錄及相關截圖，以便日後追討。

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