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中電推智能系統識別供電風險已應用數月　曾於山火時監察電塔助調動供電 (18:13)

中電去年上半年發生多宗電力事故，中電與本地網絡營運商合作，在不足一年內研發全新智能管理系統「Grid-V」。系統整合約3000個數據點及鏡頭，結合人工智能，可提早識別環境對供電的潛在風險及異常，並即時發出通報。中電輸電及供電業務部智能電網及創新部副總監郭子敦稱，系統能有效減低事故發生機會，令供電更可靠。

系統於去年9月首次應用，24小時運作，除設鏡頭亦具紅外線畫面，可識別6種風險，包括煙霧、火焰、水浸、飄浮物等。敦子敦舉例指，系統曾發現有起重機吊臂接近架空電纜，後發出警報，通知工程人員到場處理，確保吊臂和電纜之間有安全距離；又舉例今年1月元朗雞公嶺發生山火，系統能實時監察電塔附近的火勢，經評估後決定調動供電點，確保穩定供電。

中電現有接近1.6萬個變電站，輸電及高壓配電電纜總長超過1.69萬公里。中電輸電及供電業務部首席智能電網拓展經理列俊杰指，系統現已覆蓋絕大部份變電站、關鍵電力設施等，未來會繼續擴大範圍，覆蓋更多高風險位置；又指系統現有約1000個鏡頭，目標數年內增至1700個。

郭子敦指，鏡頭設於中電業務範圍內，包括部份顧客的建築物內。他稱系統倘監測到嚴重事故如山火，會按須將影像交給相關政府部門如消防和警方。列俊杰強調影像除非有跟進需要，否則只會備存7日，且遭加密，相信不會有私隱問題。

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