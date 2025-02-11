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去年詐騙案破案率10.6%　警研降「洗黑錢」罪檢控門檻　考慮以「道德黑客」測試內地生防騙意識 (17:01)

立法會保安事務委員會今（11日）舉行特別會議，討論本港去年罪案情况。多名議員關注去年詐騙案猖獗。警務處長蕭澤頤表示，詐騙案破案率為10.6%，不少騙徒身處海外難以追查。蕭澤頤亦表示，可考慮以「道德黑客」測試內地生防騙意識，並研究降低「洗黑錢」罪檢控門檻，打擊傀儡户口。

選委會陳沛良詢問去年詐騙案破案率，蕭澤頤指破案率為10.6%，與往年相若，惟無備存追回的騙款金額。蕭澤頤解釋，不少騙徒在法治不彰的海外地區，難以追查；而受害人醒覺時，往往已是數週甚至數月後，增加執法難度。

九龍中議員楊永杰關注長者墮入網絡情緣騙案。蕭澤頣稱，去年此類案件下跌18.3%，而「猜猜我是誰」騙案則大跌48.5%。

廖長江稱不少騙徒在來電說出內地生個人資料，搏取事主信任，詢問當局騙徒如何獲取資料。蕭澤頤表示，已與內地執法機構交換情報，將進一步調查騙徒如何獲取受害人信息。蕭澤頤亦稱，去年詐騙案升幅主要來自假冒客服的新手段，達5575宗。

民建聯黄英豪問及警務處如何加強宣傳，蕭澤頤表示，8成受騙的內地生均是首年來港、在開學前被騙，將考慮在内地生來港前已向他們宣傳。他後來補充，將考慮「道德黑客」（ethical hacking）方法抽樣檢查內地生防騙意識。

工聯會梁子穎關注警方如何加強檢控。蕭澤頤稱針對傀儡户口持有人，將研究仿效新加坡修例，降低「洗黑錢」罪檢控門檻，若證明被告允許他人操作，無採取措施查明資金來源，已可入罪，亦會繼續就相關案件向法庭申請加刑。

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