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反恐第二案辯方稱警利用被告女友威脅　問可否介紹「天使」　警否認說法 (16:16)

《反恐條例》第二案8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，今（11日）在高院第50天審訊。辯方盤問指出，拘捕警員曾罵被告吳子樂「曱甴」和「政治炮灰」，質問吳子樂有否丟汽油彈，又問可否介紹「天使」，警員一概否認。辯方質疑警員曾以吳子樂女友、同案被告張琸淇作威脅，提議吳和警方合作，警員否認說法。

第三被告吳子樂2020年3月7日在大角嘴宏創方單位被捕，並接受警員沈鴻源警誡，翌日押返警署作錄影會面。辯方大律師盤問指出，沈鴻源拘捕後以吳子樂女友、本案第六被告張琸淇作威脅，稱「旺角警署強姦案你聽過㗎啦」，若吳願意配合警方錄口供，女友就安然無恙。沈一概否認。

辯方指出，沈鴻源多次游說吳子樂擔任污點證人，並以2016年荃灣工廈石棺藏屍案污點證人「小草」豁免刑責為例，建議吳「隊死」首被告何卓為和第四被告張家俊，沈否認說法。辯方進一步指，沈將吳帶入宏創方單位外的傷殘人士廁所，迫吳說出何卓為和張家俊的網名，若吳回答錯誤，沈就將吳頭部塞入馬桶，沈繼續否認。

辯方提出，沈鴻源問過吳子樂有否投擲汽油彈，稱「我自己都有啲朋友係黃絲，但佢哋唔會好似你咁」，沈否認出現相關對話。辯方續指，沈曾問吳「有無天使介紹畀你食？」沈答沒有。法官陳仲衡打斷稱，除了天上的天使，沈對「天使」一字有沒有其他認知，沈稱沒有。在盤問下，沈否認對吳或其他被捕者作暴力行為。

吳子樂3月8日凌晨開始錄影會面，辯方質疑沈鴻源刻意不讓吳休息。沈不同意指控，稱吳沒有要求休息，加上本案調查有迫切性。聆訊明（12日）續。

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