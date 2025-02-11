黎智英案｜黎否認向《蘋果》提編採指示　只想催谷市民上街 (16:12)

控方續圍繞黎智英的編採指示盤問，並展示黎與不同人士的通信來往。在2019年4月，黎對時任社長張劍虹和副社長陳沛敏稱「太靜」，要想想有什麼可做；6月黎對陳説應找些聯署學生訪問，「激發其他學生69出來」。黎庭上確認發信息的目的是讓他們思考如何鼓勵市民，包括學生在內的年輕人上街參與反修修訂《逃犯條例》的遊行，但他並非給予編採指示，亦忘記聯署內容。

6月15日黎在信息建議陳可使用「不撤不散」、「繼續上街直到林鄭X街」為報道標題，陳其後發送「不撤不散」的擬定封面。黎解釋員工早已決定標題，他只重複標題內容，杜官質疑黎兩度向陳建議，若然已有決定，為何著陳考慮？黎重申自己僅延續討論，但同意前述例子均希望藉《蘋果》作平台催谷市民上街。

此外，控方重新展示2020年5月黎與袁弓夷的信息，袁表示希望向特朗普和時任國務卿蓬佩奧以影像形式發公開信，敦促在港派駐聯合國部隊保護年輕人，黎回覆可安排動新聞總監張志偉聯繫他。事後袁感謝黎提供平台讓他可開始「摧毁共產黨的使命」，並傳送報道連結。

黎同意《蘋果》有為袁提供平台，但他不知道影片內容。杜官質疑黎回覆時提到袁的女兒袁彌明亦有傳送連結予自己，「內容很棒」，黎重申忘記有否觀看。控方指，播段播出後，黎與張談及「可以再做」，張並再度安排袁受訪，袁其中促美國從中共罪犯手上解放香港。黎稱忘記有否看第二則片段內容，頂多瞥看張發送給他的報道推送通知，因他公務繁忙。