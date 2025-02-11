本港去年錄逾4.4萬宗詐騙案按年增11.7%　佔整體罪案47%　假冒客服個案增 (15:56)

立法會今（11日）舉行保安事務委員會，警方交代香港去年的治安情况。本港去年全年整體罪案錄得94747宗，較前年升約5%，破案率約30.4%，與前年相若。蕭澤頤指，騙案上升帶動整體罪案升幅，同時拖低破案率，若撇除詐騙案，去年全年整體罪案下跌185宗，破案率達47.9%，較前年升1.7%。

在傳統罪行方面，去年有19宗謀殺案，較前年跌32%，是1969年有紀錄以來第3低。其中10宗涉及家庭或親屬間暴力，其餘9宗涉及糾紛、危險駕駛引致死亡及工業意外，全部案件均被偵破。另外，傷人及嚴重毆打案則有3614宗，跌約1%，少於一成與三合會相關，案件數目屬過去50年以來最低；破案率達72.9%，屬過去43年來第2高。

去年本港錄得10485宗暴力罪案，較前年增約3.6%，主要受2434宗裸聊勒索案帶動。蕭澤頤指，學生仍是裸聊勒索案最大受害群組，但佔比持續改善，由2021年約34%下跌至去年約19%，警方繼續與家長教師會、學校及非牟利團體加強搞少年防罪工作。

自《港區國安法》及《維護國家安全條例》生效後，截至去年底，警方共拘捕316人，約6成已被檢控。至於自去年4月起，警方在全港安裝閉路電視工作，去年已安裝615組鏡頭，料今年內完成安裝首階段2000組鏡頭。蕭澤頤指，截至去年底，閉路電視已協助警方偵破122宗涉兇殺及行劫等案件，共102人被捕；在28宗閉路電視協助偵破的兇殺、行劫及爆竊案，有25宗能在兩日內破案，反映安裝閉路電視能提升破案率，令防罪滅罪工作更到位。