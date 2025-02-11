涉助蔡天鳳前夫潛逃　網紅潘巧賢警誡下認做「中間人」　一度以為協助張欣欣男友 (14:49)

控方今日繼續傳召負責拘捕被告潘巧賢（30歲，無業）的警員劉穎恩作供，並播出2023年3月7日、潘被捕當天跟警方錄取的警誡會面片段。據庭上片段，潘向警方提及自己無業，跟母親和祖母同住，依靠父親每月提供的3萬元生活費度日，閒時會在家「煮吓飯」或跟朋友「出去食飯飲吓嘢」。

就涉案人物，潘巧賢表示，她約於2015年認識居於澳門的涉案人士Ivy，兩人都是處女座，所以「好啱傾」；大約在2015至16年，她另透過友人認識首被告林舜（42歲，遊艇公司職員），會跟對方和他人「一齊出去hang out（玩樂）飲酒」。

潘續指，2023年2月24日，Ivy透過微信聯絡她，表示希望獲得林舜的聯絡方式，起初她以為Ivy打算租船跟朋友「出海玩」，但其後獲悉租船者為「有錢人」，對方擔心進入內地口岸時，內地海關「見到有錢人就會捉」，因此欲租船前往「澳門邊界」。

潘又提及，同日她被加進一個成員包括Ivy、林舜和一個「女仔名」用戶的微信群組，惟及後獲悉該「女仔名」用戶實際上是男性，名叫Alex。潘說，她一度覺得Alex是曾「俾人斬」的網紅張欣欣男友，並以為對方打算「著草」。