香港總商會信3年内政府收支平衡　公務員不應減薪免影響私人市場 (14:26)

總商會主席陳瑞娟認為，對香港長遠經濟有信心，惟目前仍處逆風，又指雖然近三年政府財赤，但認為不用過份擔心，「香港基調仍很強。」

她說，政府過去面對疫情，在2022/23年度採取擴張性財政政策、推出多項逆周期措施，至23/24年度改用中間偏中間偏鬆財政方針，至去年政府有各項財政整合策略，相信三年內政府可達收支平衡。

就公務員薪酬問題，她表明不贊同減薪，擔心會影響私人市場薪酬，特別是目前消費氣氛稍有改善，認為並非適合時間提公務員減薪，但同意可考慮調整加薪幅度，例如將幅度與通脹掛勾。

她續指，除薪酬外，政府更應檢視公務員編制，職能重疊的機構宜共用資源，從而減慳開支。

至於兩元乘車優惠計劃，陳指香港人口至2041年每三人有一人是長者，涉及開支大，對政府財政構成壓力，建議當局先為60至64歲人士設每年最多750程的上限，即約每日兩程。她續指，60至64歲人士不少仍有工作，相關上限下乘車優惠仍可幫助他們上下班。

她也提出，雖然目前社會情緒未必適合討論，但65歲或以上人士所享優惠也應檢視，或可從其優惠票價水平著數。

在開源方面，一如往年，總商會建議政府開徵數碼服務稅，向非本地數碼服務供應商在特定範疇數碼活動，如內容串流、遊戲下載等徵收3至5%稅款。

總商會稅務委員會主席劉穎指，全球多國已實施向境外數碼服務供應商徵收數碼服務稅，香港引入相關稅款，據該會去年推算，料可帶來13至14億元收入，相關稅務對民生影響也相對低。

提到「富人稅」，陳瑞娟指香港已有累進式差餉、及薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制，政府可富視是否仍要繼續增加相關稅項，惟她認為目前仍在「拼經濟」未必是合適時間，上述措施也要時間檢視成效及影響。

總商會另建議利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供上限3,000元一次性寬減；為首置500萬元下物業者提供50%從價印花稅寬減。