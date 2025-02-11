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2025年2月11日星期二
香港冰球隊成員被土庫曼球員襲擊 陳國基斥行為不文明
(11:00)
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香港冰球隊成員於哈爾濱亞冬會賽事被土庫曼球員襲擊。署理特首陳國基斥行為非常不文明，提及受傷港隊成員傷勢不重，而涉事土庫曼球員已面對懲處，希望日後不再發生類似事件。
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陳國基
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