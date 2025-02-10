明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

買3.23ComplexCon門票變3月21日　歌迷恐與韓團NJZ緣慳一面　主辦方：未能直接調查　待Cityline跟進 (23:42)

韓國女團NJZ（前稱NewJeans）3月訪港出席ComplexCon活動。門票今日（10日）下午開售，網上有人稱購票後獲發其他日子的門票，有受訪歌迷稱6張所買的門票均變成其他日子，與NJZ緣慳一面。主辦方回覆指，收到部分粉絲反映上述情況，已立刻轉達門票銷售機構Cityline跟進，主辦方並無Cityline的權限，未能直接調查及了解事件起因，但已獲Cityline承諾會跟進並回覆所有收到的正式查詢。

相關門票今日優先開售，滙豐信用卡持有人可優先訂購。門票價格分為1788、1388及988元，下午4時甫開售。根據購票程序，歌迷需先選定門票日子，再選擇門票價位。歌迷湯先生向本報指，大約下午4時半成功進入購票頁面，選購兩張1388元門票，他完成首次交易後再嘗試購票，再購入兩張1388元門票，其後他第三度進入頁面，買入兩張1788元門票，「最後當我好開心咁check吓email睇吓啲飛，先發覺全部買錯21號嘅飛，我當時即刻崩潰」。湯先生又表示，事後他於社交網站Threads上發文分享經歷，才發現有不少人有同樣遭遇。

根據湯先生提供的截圖，在付款前的頁面確顯示門票日期為3月21日，而非23日，他承認當時「冇睇到就即刻撳咗繼續，事後睇返email先知道原來買嘅係21號」，但他亦提及，由於當時購票頁面已顯示不少門票已售罄或只餘少量，可反映他正搶購3月23日的門票，而非其他日子，希望主辦方可讓他獲得3月23日NJZ表演當日的門票。另一名受訪歌迷Wai Lim就指，於近下午5時進入購票頁面，當時已明確選擇購買3月23日門票，他一共購買5張門票，交易完成後收到確認電郵，卻顯示購入3月21日門票。

相關字詞﹕編輯推介 New Jeans

上 / 下一篇新聞