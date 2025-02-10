買3.23ComplexCon門票付款後變3月21日　歌迷恐與韓團NJZ緣慳一面　主辦方：未能直接調查　待Cityline跟進 (23:42)

相關門票今日優先開售，滙豐信用卡持有人可優先訂購。門票價格分為1788、1388及988元，下午4時甫開售。根據購票程序，歌迷需先選定門票日子，再選擇門票價位。歌迷湯先生向本報指，大約下午4時半成功進入購票頁面，選購兩張1388元門票，他完成首次交易後再嘗試購票，再購入兩張1388元門票，其後他第三度進入頁面，買入兩張1788元門票，「最後當我好開心咁check吓email睇吓啲飛，先發覺全部買錯21號嘅飛，我當時即刻崩潰」。湯先生又表示，事後他於社交網站Threads上發文分享經歷，才發現有不少人有同樣遭遇。

根據湯先生提供的截圖，在付款前的頁面確顯示門票日期為3月21日，而非23日，他承認當時「冇睇到就即刻撳咗繼續，事後睇返email先知道原來買嘅係21號」，但他亦提及，由於當時購票頁面已顯示不少門票已售罄或只餘少量，可反映他正搶購3月23日的門票，而非其他日子，希望主辦方可讓他獲得3月23日NJZ表演當日的門票。另一名受訪歌迷Wai Lim就指，於近下午5時進入購票頁面，當時已明確選擇購買3月23日門票，他一共購買5張門票，交易完成後收到確認電郵，卻顯示購入3月21日門票。