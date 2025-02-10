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簡樸房規管諮詢結束 何永賢感謝各界提建議 最後一日續探分間單位戶 (21:19)

為期逾兩個月的「簡樸房」規管制度建議方案持份者諮詢今日結束；「解決劏房問題」工作組於副組長、房屋局長何永賢表示，自工作組於2023年10月底成立以來，當局多番與學者、專業團體、非政府機構、地產代理業界、裝修業界、承建商商會及關注組織等就解決「劏房」問題和「簡樸房」規管制度交流，先後有近40場會議，與近700人次會面。她指官員也多次探訪分間單位住戶，全方位、多角度了解有關議題及大家的觀點，幫助當局更周詳地思考「簡樸房」規管制度的落實。

何永賢今晚(10日)在FACEBOOK專頁發文，感謝廣泛界別的人士，都抱持取締劣質「劏房」的共同目標，支持立法規管分間單位，讓合規的「簡樸房」改善有關租戶的生活環境；當局也感謝大家明白議題的複雜性，抱持有序推展的共識，在傳統公屋、簡約公屋、過渡房屋的供應逐漸到位下，讓合資格的有需要住戶有更多選擇空間，整個市場也有充足時間，迎接有關規管方案按部就班的推展。

何又指今日也繼續把握時間，與民建聯立法會議員顏汶羽、觀塘區議員馬軼超到觀塘探訪分間單位住戶，繼續聆聽大家的心聲。其中一戶一家五口的家庭，單位出現牆身破爛、漏水，實在不是適合三個小朋友成長的環境。那個家庭的媽媽感謝政府推動「簡樸房」規管，讓基層市民有機會改善生活，但同時也表達了對未來合規「簡樸房」租金或會上升的顧慮。

何永賢表示，當局會持續留意市場情況，並會思考分析各場諮詢活動中所聽取的寶貴建議，及截至諮詢期結束所收到的近2 200份相關意見（當中包括約1 600份採用六款內容大致劃一的範本意見書，主要來自電郵及信件等渠道），凝聚各方智慧，繼續推進「簡樸房」規管的工作。

 

相關字詞﹕簡樸房；何永賢；房屋局 編輯推介

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