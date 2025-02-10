夏寶龍南下聽取陳茂波介紹經濟金融工作 見兩司七局長 考察河套區前海鹽田 (20:56)

港澳辦今日（10日）發稿，表示夏寶龍在廣東省長王偉中、中聯辦主任鄭雁雄等陪同下，上周六起一連三日到河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港進行調研。夏寶龍昨晨到落馬洲河套區香港園區考察，並到皇崗口岸了解河套區科研人員的跨境安排。政務司長陳國基、財政司長陳茂波、發展局長甯漢豪及創科局長孫東向夏寶龍介紹，北部都會區和河套香港園區的規劃建設及產業招商情况。

夏寶龍其後轉往前海，並與特區政府官員主持座談會，財政司長陳茂波、政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、發展局長甯漢豪、創科局長孫東、運物局長陳美寶、文體旅局副局長劉震等出席，介紹本港今年在經濟和金融範疇的工作安排。雙方討論香港如何「識變、應變、求變」與加快改革，進一步加強粵港合作，讓本港更好融入大灣區。

夏寶龍此行亦參觀前海聯合交易中心、前海深港青年夢工場、深圳國際仲裁院及鹽田港。

港府亦發新聞稿，指夏寶龍召開座談會，聽取財政司長陳茂波介紹特區政府2025年經濟發展的方向和工作重點，「座談會持續近四個小時」，就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加强粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。

陳茂波透過新聞稿表示，政府團隊在行政長官的帶領下，會堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，銳意改革、敢於創新，並主動融入國家發展大局、積極對接國家發展戰略。在外圍環境紛繁複雜下，香港會統籌兼顧好發展與安全，做好維護金融和經濟安全工作的同時，積極推動本港經濟提速發展。在國家進一步全面深化改革、推動高質量發展、推進高水平對外開放之際，香港會發揮好「內聯外通」的獨特優勢和功能、高度國際化的特點，強化金融、貿易、航運等傳統優勢產業，並開拓新領域。