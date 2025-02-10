入境事務主任秘撈兼虛報屬保險經手代理騙11萬佣金　罪成候判 (19:32)

3名被告游昇浩(30歲)、鄧梓洛(37歲)及鄧善堯(32歲，女)，同否認兩項串謀詐騙罪；游另否認一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。據廉署資料，游涉收取保險公司的佣金及津貼約11萬元；鄧梓洛、鄧善堯及其他人涉收佣金及津貼約2萬元。

早前有證供指，涉案投保人包括被告游昇浩的前女友和友人，暫委裁判官李善彤裁決時指，游是否以中介人身份，參與前女友和友人的銷售工作「無從稽考」，游或只是「鼓勵」對方簽單；李官又指，控方未能證明鄧梓洛和鄧善堯知悉涉案保單等詳情，終裁定三人串謀詐騙罪脫。

至於游昇浩單獨面臨的意圖欺騙其主事人而使用文件罪，李官質疑，游向曾供職的保險代理公司呈交的辭職信，乃其「後加」的「創作」，認為游根本無辭任保險代理；李官又指，入境處寄給被告的取錄信列明從事外間工作相關規定，認為游明知而誤導入境處，終裁定他罪成。

之後辯方求情稱，游昇浩患亞氏保加症，成長過程非一帆風順，又提及他重返紀律部隊機會微乎其微，沒有重犯風險，冀法庭為被告索取社服令報告才作判刑。最終李官批准辯方申請，同時強調基於案件嚴重性，判監乃「一般法庭嘅做法」。