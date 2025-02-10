鄒幸彤顛覆案申海外證人視像作供被拒　判辭稱無損公平審訊 (19:07)

鄒幸彤早前於聆訊中透露，她有意傳召的5名海外證人包括政治學者戴雅門（Larry Diamond）、學運參與者方政、學運領袖周鋒鎖及吾爾開希，以及《國殤之柱》創作人高志活（Jens Galschiøt）。

案件由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。3名法官於判辭指，鄒幸彤爭議相關修例對她造成差別待遇、相關修例屬於違憲及針對她所出現。法官對此一一駁回，指「法律前人人平等」是控辯雙方的待遇，控辯在修例下面對同一樣限制，不存在差別待遇；相關修例只涉及對傳召證人模式作出有限度待規範，沒有改變證人應出庭作證的大原則及控辯均可傳召證人，故無損公平審訊，加上相關修例已在排除國安風險及公平審訊中取得平衝，故符合憲制規定。

至於鄒幸彤指相關修例是針對她，法官指政府早於去年1月表示會對國安案件的訴訟程序作出補充規定，並對現行法例作出例訂，由於修例草案涉及不涉成文法，相關成文法數量多且涵蓋範圍廣，政府在諮詢期間不能詳列，實不足為奇，鄒幸彤的說法純屬臆測。經以上考慮，法官拒絕鄒幸彤有關電視直播聯繫作供的申請。