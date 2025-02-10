社署顧問報告提增設護理保健師專業職級　議員質疑吸引力不及洗碗工 (18:32)

社署早前公布院舍員工技能及資歷要求的顧問研究報告，建議增設「護理保健師」專業職級，於院舍及其他安老或康復福利服務單位專責護理程序。護理保健師須修畢總學習時數760小時的培訓課程、並於社署註冊方可執業。報告也建議修訂院舍規例，院舍未來可聘用登記護士或護理保健師，以符合法定人手要求。

立法會福利事務委員會今開會討論，社福界議員狄志遠質疑增設一個職級並非「成熟的晉升階梯」，不足以吸引新人入行，並指若然護理保健師等同登記護士，相信年輕人考慮到未來發展會傾向選擇後者。他續質問當局如何能確保這班護理保健師會留在社福界，不被其他界別搶走。

自由黨張宇人同樣對建議能否吸引年青人入行有保留，並指現時「洗碗工」無需技術，月薪也可達2萬元，質疑「點解要做你份工？」促當局若發現成效不似期望，要再想方法吸引新人入行。議員江玉歡另提到，報告預測院舍業界未來5年護理保健師的潛在需求為約220人，惟目前全球都在搶醫療衛生界人才，相關估算太保守。

實政圓桌田北辰同意增設職級能為學業成績或未如理想的年青人提供出路，不過他關注，如何確保培訓課程足以使受訓者畢業後能力等同登記護士，令大眾安心。經民聯陸瀚民也關注，護理保健師工作涉醫療程序，由社署負責規管是否合適，當中會否有醫療專業人士協助監管。

何啟明：護理保健師培訓屬專職 相信修畢課程人士會留於安老院舍

勞福局副局長何啟明回應指，相關建議能為年青人提供多個選擇，又指部分年青人或未能報讀登記護士，他們可選擇做護理保健師，若他們留在社福界，未來更有機會成為院舍管理者、甚或營辦者，足以向年青人展示前景。他亦指，由於護理保健師的培訓屬專職、針對安老需要，認為年輕人能轉往的「行頭」不多，會留於安老院舍。

就未來5年護理保健師的潛在需求為約220人，他解釋是沿用2023年院舍條例修訂提高人手要求時，曾估算未來5年需要多220名護士的數字。

社會福利署助理署長（牌照及規管）關淑儀指，牌照科有一隊保健衛生督察，當中包括護士，會透過突擊巡查等方式監察護理保健師的表現。她指，培訓課程嚴謹，社署也會定期審視培訓課程的內容及評核過程，「不會說開班就放手由它（培訓機構）做。」