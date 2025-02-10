女足前助理教練黃子偉涉非禮案申永久終止聆訊被拒　再提司法覆核 (16:26)

司法覆核申請人為黃子偉，由大律師黃志偉和曾思衡代表，答辯人則為律政司長。黃子偉分別被控2021年非禮女子X及女子Y，首案裁定非禮X的罪名不成立；次案被控告非禮Y，案件仍在進行。入稟狀指，審理次案的裁判官曾慶東，去年11月19日駁回辯方永久終止聆訊申請，申請人現入稟高院，尋求推翻曾官的決定。

黃子偉在入稟狀表示，曾官聽取控辯雙方陳辭後，沒有充份考慮黃一方的理據，包括再次起訴導致審訊不公，以及律政司拒絕披露文件。黃一方認為，事主X及Y串謀捏造非禮投訴，而控方擬在Y的案件使用的警誡錄影會面片段，已在X的案件中使用和討論，令黃無法接受公平審訊。

翻查資料，黃子偉去年8月亦入稟高院提請司法覆核，指再次起訴是「一罪兩審」。高院法官高浩文在判辭表示，黃沒有任何基礎指控律政司的做法違憲，駁回司法覆核申請許可。司法機構網頁顯示，黃被控兩度非禮Y的案件，已排期今年3月10至13日審訊。