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林百欣三太母女被指賤賣公司資產至名下　遭入稟索償 (16:25)

麗新集團創辦人「林伯」林百欣的三太顧瑞英及女兒林明珠，被指早年出任高發發展有限公司董事，將公司資產賤賣予自己持股的境外公司。高發發展向兩母女提民事索償，今（10日）於高等法院開審。原告方表示，兩母女沒有優先考慮高發發展的利益，反而侵佔公司資產，旨在私下圖利，構成欺詐行為。

原告為清盤中的高發發展有限公司（下稱高發發展）；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司（下稱高發控股）。原告方在開案陳辭表示，高發控股為三房兩母女持有的海外註冊公司，兩人2000年擔任高發發展董事時，把高發發展的資產以低價售予高發控股，令前者利益受損。

原告方引述會議文件指，顧瑞英和林明珠於2000年簽署授權，將高發發展旗下的上海匯發公司股份，以1.9億港元轉讓予高發控股。原告表示，兩人將公司資產轉移至自己名下，顯然涉及利益衝突，並非真誠行事，違反董事責任。

原告方提到，顧瑞英和林明珠呈交書面供辭，聲稱高發控股實際上（de facto）由林百欣控制，兩人僅按林百欣的建議簽署文件。惟原告方認為，即使兩人盲目跟隨林百欣的指示，仍要為交易負責。原告方續指，高發發展向上海匯發公司借貸多年，1999年的貸款總額為3.4億元人民幣（折合逾3.6億港元）；惟於2000年底，所有欠款紀錄消失不見，未有文件顯示匯發曾經還款。

原告方提及，上海匯發負責興建豪宅「芝大廈」和會所「G's Club」，兩個上海物業曾由高發發展持有。

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