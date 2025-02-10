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港大研發口服砒霜藥治罕見血癌　獲FDA及歐洲藥品管理局認證 (15:54)

由港大醫學院自主研發的三氧化二砷（俗稱砒霜）口服藥劑「藥用口服砒霜」獲美國食品及藥物管理局（FDA）新藥臨牀研究資格認定，將在美國臨牀試驗。團隊指，有關藥物是首款香港自主發明和製造的處方藥，團隊已研究藥用口服砒霜治療「急性早幼粒細胞白血病（APL）」逾20年，在本港已治療約430名病人，約9成病人「斷尾」；今次獲FDA認證，對有關藥物推廣至全球至關重要。

APL是急性骨髓性白血病中的一款獨特亞型，港大醫學院臨牀醫學院內科學系臨牀副教授喬夏利表示，香港每年約有25至30個APL新增個案。港大醫學院臨牀醫學院內科學系臨牀副教授喬夏利表示，約5至10%的APL患者會出現復發，而接受ATRA和化療的患者復發率高達20%。

喬夏利續稱，團隊已制定一套治療計劃，在第一線誘導治療中便開始使用藥用口服砒霜，並團隊透過此治療計劃治療病人，將APL併發症所引致的早期死亡率，由過去的20至30%降至5%以下。

喬夏利指，本港至今約430名患者接受藥用口服砒霜治療，包括復發患者及新症患者，整體約9成人成功「斷尾」，而治療新確診個案的治癒率則達7成。他提及，有關藥物已納入政府資助範圍，每周藥費約為數千元。

50歲的黃女士2023年確診APL，起初在私家醫院治療，包括化療和靜脈注射砒霜，過程痛苦，不僅「頭髮甩晒」，而注射砒霜更要臥牀百日，「成個人浸喺毒藥中」，2個月的醫藥費已達260萬港幣。同年黃女士經病友介紹至瑪麗醫院接受藥用口服砒霜治療，她說最初療程為兩周，「好似每日舔兩啖海水」，毋需住院，一周後可復工，現已完全康復，形容自己「重獲新生」。

除獲FDA臨牀研究資格認定外，該藥已獲FDA及歐洲藥品管理局（EMA）的罕見病藥物資格認定。港大醫學院臨牀醫學院內科學系講座教授鄺沃林指，獲得重要的FDA和EMA認證，對進行針對藥用口服砒霜的全球性研究至關重要。今年將在英國進行第三期臨牀試驗及於美國開展臨牀試驗。

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