消委會去年接逾4萬宗投訴按年升兩成　美斯缺陣及舒適堡結業推高投訴數字 (15:26)

消委會指，若撇除內地消費者投訴以香港作商業登記、但主要營運據點在內地的網上購物平台相關投訴，去年共接獲37590宗投訴，所涉金額升33%至達10億元。其中「食肆及娛樂服務」類投訴達5810宗，按年急升48%，涉及金額逾1520萬元；當中約四成與美斯缺陣表演賽有關，共錄1476宗，涉款逾1000萬元。消委會表示，撇除與美斯缺陣等個別事件，涉及食肆及娛樂的投訴仍然居榜首，當中以涉服務質素的投訴佔最多。另外，有關外賣送餐平台的投訴亦增至1146宗，按年升8%。

至於「健身中心」類投訴共有4901宗，消委會指，舒適堡結業令此類別由前年十大不入躍升至第2，投訴數字較前年大增逾8倍，涉及金額近1.49億元。「投訴榜」第3至5位依次為「電訊服務」、「美容服務」、「旅遊事務」。

消委會指，去年香港受多項經濟因素影響，包括全球經濟放緩、北上消費熱潮、恢復深圳「一簽多行」等，新商戶進入市場的同時，亦令各行各業有危有機，部分商戶最終選擇結業，相關投訴亦隨之增加，有關商舖結業的投訴急增14倍，由前年的437宗飆升至6567宗。

消委會特別提及，去年共接3321宗來自旅客的投訴，涉「食肆及娛樂服務」的佔最多，共817宗，按年升13%，其中305宗涉及美斯事件。消委會敦促業界提升服務質素，如善用科技解決人手問題，加強前線員工培訓，吸引旅客及市民留港消費。