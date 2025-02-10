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蔡天鳳碎屍案｜鄺港智潛逃案男被告稱網紅潘巧賢介紹「生意」　語音訊息問「係咪可以即刻出發？」 (15:01)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢(Irene)和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（10日）在九龍城裁判法院開審。據控辯雙方承認事實，被告林舜在警誡下稱曾獲朋友介紹「生意」，而最終沒有租出船隻，強調「唔關我事」。另外，庭上播出多則語音信息，其中一把女聲提及：「阿舜、Irene，我朋友問係咪可以即刻出發？」

本案被告為林舜(42歲，遊艇公司男職員)及潘巧賢(30歲，無業女子)各否認一項串謀妨害司法公正罪受審。被告答辯後，控方澄清並非指控被告必然知悉涉案男子Alex就是鄺港智，惟控方只要證明被告曾協助牽涉法律程序的Alex離港，便足以證案。辯方一度質疑控方擴闊檢控立場，影響抗辯，但裁判官說，既然辯方主張被告之間無協議，亦不知悉曾協助被指為逃犯的人，認為不影響抗辯。

之後控方讀出控辯雙方承認事實，2023年3月2日，警方以協助罪犯罪拘捕被告林舜，同日林在警誡下稱曾獲朋友「Irene Pun」介紹「生意」，但最終沒有租出船隻，強調「唔關我事」；當日林舜亦自願向警方提供手機密碼。至於被告潘巧賢，承認事實提及，同年3月7日，她在深圳灣口岸報案中心自願提供手機密碼予警方。

另外，控方傳召負責檢驗鄺港智手機的警員梁志康作供，並播出從鄺手機撿取的微信語音信息。據控方資料，曾有一把女聲向鄺港智談及「佢話你係咪好嚴重嗰啲事」，若涉及小事就「冇問題」，若牽涉嚴重的事則或「累到另一邊」。之後該女聲續談及「Book船去船P」及「澳門接你」，又說「我真係好擔心你囉，好忐忑不安」。

此外，梁志康在主問下供稱，自2023年2月24日、本案控罪日期首日中午，傳媒開始廣泛報道蔡天鳳案。辯方關注，傳媒自當日何時開始廣泛報道案件？梁說「呢個我自己冇紀錄」。之後辯方再引述梁的證人供辭，指當中提及無線電視新聞最早在24日晚上10時才報道蔡天鳳案；梁答「我唔知道」。

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