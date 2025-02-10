明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳黎稱無想過他國如何看待國安法　官引黎Twitter內容質疑　黎：帖文他人所寫 (14:53)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（10日）踏入第131日審訊。黎作供確認他曾嘗試阻止《港區國安法》立法和降低其影響，惟表示無想過外國社會如何看待國安法此問題，亦無期望。法官李運騰關注2020年5月黎的Twitter（現稱X）帖文正提及其他國家對香港情况的回應，似乎與黎的想法相違。黎解釋指帖文非他所寫。

控方就黎智英對「重光團隊」(SWHK）的認知盤問，並展示多則黎智英2020年Twitter帖文，包括於5月24日，黎提到雖然支持一國兩制的瑞士是小國，但充滿勇敢和正義的人；相反，其他歐洲大國的冷漠是自私和卑鄙的。同年7月16日，黎稱香港人決定在九月立法會選舉中贏得35席以上，將奪回自己生命的掌控權；8月21日，黎轉發《蘋果》報道並標註特朗普，稱對方形容自己為勇敢的人，令黎受寵若驚。

控方指前述帖文中，黎均有標籤重光團隊，黎稱他不知道標籤經常出現，亦無閱讀帖文，是由「徒弟」李兆富負責。控方提到警方檢取黎的手機後，黎的Twitter帳戶無登出，黎是否經常檢查Twiitter，黎否認但忘記自己多頻密打開。

法官李運騰問，黎早前指李兆富曾表達對《國安法》的憂慮，為何李仍為黎撰寫帖文？黎稱對方當時已離港，並確認自己或將信息傳遞給李，由李代為發帖。黎否認這等同李可在境外發布任何有機會違反國安法的內容；控方追問，但黎同意所帖文內容？黎重申要為此負責。

就黎與「從犯證人」陳梓華的關係，控方最後指出，黎與「攬炒巴」劉祖廸、李宇軒、陳梓華及助手Mark Simon及至2020年1月或以前達成協議以請求制裁中港，直至陳2021年2月被捕為止，黎知悉重光團隊的國際游説工作，亦知重光有份參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）；黎鼓勵陳加入重光，2020年6月最後一次見陳後都無要求他不要再與李宇軒等人共事。黎一概否認說法。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞