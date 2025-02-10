黎智英案︳黎稱無想過他國如何看待國安法　官引黎Twitter內容質疑　黎：帖文他人所寫 (14:53)

控方就黎智英對「重光團隊」(SWHK）的認知盤問，並展示多則黎智英2020年Twitter帖文，包括於5月24日，黎提到雖然支持一國兩制的瑞士是小國，但充滿勇敢和正義的人；相反，其他歐洲大國的冷漠是自私和卑鄙的。同年7月16日，黎稱香港人決定在九月立法會選舉中贏得35席以上，將奪回自己生命的掌控權；8月21日，黎轉發《蘋果》報道並標註特朗普，稱對方形容自己為勇敢的人，令黎受寵若驚。

控方指前述帖文中，黎均有標籤重光團隊，黎稱他不知道標籤經常出現，亦無閱讀帖文，是由「徒弟」李兆富負責。控方提到警方檢取黎的手機後，黎的Twitter帳戶無登出，黎是否經常檢查Twiitter，黎否認但忘記自己多頻密打開。

法官李運騰問，黎早前指李兆富曾表達對《國安法》的憂慮，為何李仍為黎撰寫帖文？黎稱對方當時已離港，並確認自己或將信息傳遞給李，由李代為發帖。黎否認這等同李可在境外發布任何有機會違反國安法的內容；控方追問，但黎同意所帖文內容？黎重申要為此負責。

就黎與「從犯證人」陳梓華的關係，控方最後指出，黎與「攬炒巴」劉祖廸、李宇軒、陳梓華及助手Mark Simon及至2020年1月或以前達成協議以請求制裁中港，直至陳2021年2月被捕為止，黎知悉重光團隊的國際游説工作，亦知重光有份參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）；黎鼓勵陳加入重光，2020年6月最後一次見陳後都無要求他不要再與李宇軒等人共事。黎一概否認說法。