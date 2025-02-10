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田北辰質疑若交通營辦商攤分兩元優惠成本勢將加價　民建聯倡「上落車拍卡」解決「長車短搭」 (11:56)

《財政預算案》於本月底出爐，多個政黨日前分別會見財政司長陳茂波，其中一個焦點在於長者乘車優惠及公務員薪酬等。實政圓桌議員田北辰反對交通營辦商攤分優惠責任，以免營辦商有藉口加價。民建聯議員李世榮則重申，兩元乘車優惠應保持不變，反對限制使用次數，並認同以「上落車拍卡」方式處理「長車短搭」。

田北辰指，近10年車費幾乎年年加，乘車優惠卻停留在2元，所以早前提出若車費超過10元，優惠由2元變兩折，且每月限額1500元。他今（10日）於港台《千禧年代》指，建議可助改善「長車短搭」問題。他亦建議立法讓司機有權要求乘客出示樂悠卡。被問及陳茂波早前稱考慮由交通承辦商攤分責任時，田北辰稱巴士公司或因此「大條道理」加價，「畀埋張皇牌佢」。

李世榮則重申，兩元乘車優惠計劃不應改動，反對為使用次數設限，稱不少長者忘記乘車次數，假如政策改變，也不應麻煩長者，且當局須公開數據解釋決定。針對長車短搭，他認同長者「上落車拍卡」，政府按乘搭站數補貼。

田北辰：官員議員凍薪一年可省80至90億  李世榮：公務員凍薪合理

至於問責官員、議員及公務員的薪酬調整方向。田北辰就估計，問責官員及議員凍薪一年，可節省80至90億開支。他亦倡寬免商舖差餉，推動業主減租，稱恢復深圳居民一簽多行等政策後，生意額跌幅仍高於往年，認為靠旅客振興零售業是「發緊夢」，唯有從成本下手，減輕商戶租金負擔。

李世榮則認為，考慮到對士氣的影響，公務員凍薪屬合理做法。

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