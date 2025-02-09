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記協主席鄭嘉如去年遭華爾街日報解僱　前僱主被檢控 周四答辯 (16:07)

記協主席鄭嘉如去年7月遭道瓊斯公司旗下《華爾街日報》（WSJ）以「職位重組」為由解僱，她當時稱上司曾言記協崗位與記者職位無法共存，經數個月與僱主溝通不果後，她於同年11月到勞工處提出申索。據司法機構資料，Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.本月13日將於東區裁判法院就兩項控罪答辯，其中一項與阻止或阻嚇僱員行使《僱傭條例》第21B條(1)款所授予參加工會活動的權利有關。本報向鄭嘉如查詢，獲確認兩項檢控與其個案有關。

鄭嘉如去年6月當選記協主席，上任不足一個月遭《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。她曾透露其身在英國的上司曾要求她退選記協主席和辭去執委職務，並稱其職位與記協工作無法共存。《華爾街日報》當時回覆傳媒確認有「人事變動」，但不評論個別人士。

鄭事後透過法律代表與公司在美國的代表溝通及調解，但對方堅持解僱她是出於「裁員需要」，拒絕其復職要求。至同年11月，鄭到勞工處勞資關係科（東港島）與處方人員會面，向其僱主提出申索。她當時稱會循民事及刑事着手跟進事件，除了會再向勞資審裁處提出申訴，亦期望勞工處僱傭申索調查科就《華爾街日報》涉嫌違反《僱傭條例》第21B調查及檢控。

據司法機構資料，Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.須於本月13日就兩項控罪到東區裁判法院答辯，兩項控罪包括：「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第21B條(1)款所授予的任何權利」、及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 記協 華爾街日報

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