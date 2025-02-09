林定國渣馬跑10公里「以參與為目標」　陳浩濂達成20次半馬 (16:04)

財經事務及庫務局副局長陳浩濂完成第20次完成半馬，表示「天公作美，在清涼的天氣下既不大風亦有陽光」，今年以2小時45分完成21公里。更比上年快數分鐘，滿意成績。他感謝工作人員付出及努力。

陳浩濂說，渣打香港馬拉松已是香港每年盛事之一，在金融方面也是盛事連連，上月剛舉行的第18屆亞洲金融論壇圓滿結束，而全球著名的Web3界大型會議Consensus將會於本月18至20日在香港舉行，Consensus第一次在亞洲舉行便選址香港，確認了香港在亞洲區內Web3的領先地位，預計屆時會有數以千計的參與者出席。

經民聯立法會議員陸瀚民則參加全馬挑戰賽，更在社交媒體宣布跑出個人全馬最佳成績，指大會時間為04:15:07，而自己手表時間為04:13:38，是個人全馬最佳成績(PB)。

陸他評價今早氣溫比預期溫暖，更適合跑手發揮；起步點及終點配設合適，賽道安排得宜。陸亦稱今次有接近兩成非本地跑手，相信可以帶動本地旅遊、酒店及餐飲等，建議政府推「跑步經濟」，為外地跑手推出不同優惠。