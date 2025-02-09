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多間大學參與渣馬　劉澤星完成半馬 城大高級副校長落場跑10公里 (15:59)

渣打馬拉松今晨開跑，多間院校都有派代表出戰。城市大學HK Tech 300計劃的十名初創企業代表亦有參賽，其中城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦參與了十公里賽事，HK Tech 300亦向健兒派發運動毛巾等紀念品，祝賀隊員在賽事中取得滿意成績。

教育大學跑手隊也有參賽，教大署理校長陳智軒、副校長（行政）方永豪、健康與體育學系高級講師雷雄德博士等教職員到場打氣，並於比賽完結後向跑手們送上「福袋」祝賀和致意。

香港恒生大學今年亦成立HSUHK Team，鼓勵大學社群多做運動，有近150位學生、教職員及校友，參與各級賽事，參與人數打破歷年記錄。恒生大學校長何順文等管理層，今日均到場為師生打氣。

港大醫學院師生組團參賽，一路上學院啦啦隊為健兒打氣。跑步第25年的院長劉澤星完成半馬，他感謝師生參賽，稱賽事促進學院團結一心。

浸會大學亦有超過600名教職員、學生、校友和友好組成的香港浸會大學馬拉松隊，參加了今天（9日）的馬拉松各級賽事。浸大又藉此機會進行運動科學項目，監察跑手的身體狀況，協助他們保障健康。

浸大在銅鑼灣運動場設置攤位，由中醫藥學院多名醫師和學生組成團隊，駐場為浸大跑手提供劇烈運動後恢復的建議。

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