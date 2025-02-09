明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

團體憂「簡樸房」裝窗規定推高租金　倡訂起始租金 (14:42)

去年《施政報告》提出推行「簡樸房」制度以取締劣質劏房，當中政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗，有關諮詢期於明日結束。全港基層爭取住屋權益聯會今（9日）舉行「苦主申訴會」，有劏房戶表示曾轉居到同層內呎數接近、有窗的單位，惟較原來單位租金貴1200元，擔心改裝後的劏房租金高昂。聯會認為政府應彈性規定最低劏房標準，避免劏房戶因租金等原因遭業主逼遷。

與會街坊馬先生獨居於葵涌區劏房單位，他表示早前租住無窗單位，租金為4700元；直至隔離一個呎數接近、有窗單位的住客搬離，遂決定改租該單位，惟租金立即增加1200元。他擔心「簡樸房」標準訂立後，業主將改建成本轉嫁到租戶身上。聯會表示政府不應一刀切訂立最低劏房標準，應靈活了解各劏房住戶處境，避免大量劏房被取締或令業主因改裝成本高昂而離場，導致劏房戶流離失所。

立法會議員江玉歡出席活動時直言政府一刀切訂立標準做法危險，未必符合所有劏房的情况，「工業大廈嘅劏房唔通又用依啲（標準）取締？」擔心做法「不符現實」。她又說政府不能著重提高劏房標準，「多隻窗、劏房唔可以細過幾多」就以為解決到劣質劏房的問題，應有全盤考慮及研究，如每個劏房單位的人口組成結構。

聯會又建議政府應訂立起始租金或限制租金升幅，房屋事務委員會成員、立法會議員郭偉強擔心會令部分業主覺得「無利可圖而跳走」，對劏房戶造成的影響更大。他建議政府應盡快增設劏房住戶登記制度，以了解單位內人口組合結構並制定政策，精準處理劏房問題。

聯會亦建議政府應分階段或分區推行「簡樸房」政策、支援未合資格申請公屋人士、重新審視單身人士公屋計分制度、增加綜援租金津貼及「現金津貼試行計劃」列為恆常措施。

相關字詞﹕編輯推介 簡樸房 劏房

上 / 下一篇新聞