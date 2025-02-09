團體憂「簡樸房」裝窗規定推高租金　倡訂起始租金 (14:42)

與會街坊馬先生獨居於葵涌區劏房單位，他表示早前租住無窗單位，租金為4700元；直至隔離一個呎數接近、有窗單位的住客搬離，遂決定改租該單位，惟租金立即增加1200元。他擔心「簡樸房」標準訂立後，業主將改建成本轉嫁到租戶身上。聯會表示政府不應一刀切訂立最低劏房標準，應靈活了解各劏房住戶處境，避免大量劏房被取締或令業主因改裝成本高昂而離場，導致劏房戶流離失所。

立法會議員江玉歡出席活動時直言政府一刀切訂立標準做法危險，未必符合所有劏房的情况，「工業大廈嘅劏房唔通又用依啲（標準）取締？」擔心做法「不符現實」。她又說政府不能著重提高劏房標準，「多隻窗、劏房唔可以細過幾多」就以為解決到劣質劏房的問題，應有全盤考慮及研究，如每個劏房單位的人口組成結構。

聯會又建議政府應訂立起始租金或限制租金升幅，房屋事務委員會成員、立法會議員郭偉強擔心會令部分業主覺得「無利可圖而跳走」，對劏房戶造成的影響更大。他建議政府應盡快增設劏房住戶登記制度，以了解單位內人口組合結構並制定政策，精準處理劏房問題。

聯會亦建議政府應分階段或分區推行「簡樸房」政策、支援未合資格申請公屋人士、重新審視單身人士公屋計分制度、增加綜援租金津貼及「現金津貼試行計劃」列為恆常措施。