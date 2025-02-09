明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

盧寵茂稱先禁非薄荷加味煙　「控煙十招」擬4月交立會 (12:50)

政府擬加強控煙，包括禁止加味煙、電子煙及水煙。醫衛局長盧寵茂出席無綫節目《講清講楚》說，在禁止加味煙買賣的次序上，將先禁非薄荷煙作為試點，再禁薄荷煙；惟本地居民內的所有入境人士在完稅後，可帶20包加味煙私用。他表示，目標4月將「控煙十招」一併交上立法會審議，明年中禁止公眾地方管有及使用電子煙材料。

盧寵茂表示，以完稅煙標籤及提高罰則，以打擊私煙，料明年落實完稅煙標籤及全煙害警示包裝，之後再禁非薄荷煙，將要求香煙入口時提供證明書，標明是否含有加味成分。對於禁薄荷煙，他說未有時間表，但強調會做。

前年香港吸煙率為9.1%，而政府早在7年前訂立2025年吸煙率降至7.8%的目標，問及多項政策未有時間表會否削弱控煙效力，盧寵茂否認「嘆慢板」，說政府正面對公眾接受程度、執法問題；當局仍以7.8%為目標，但盧以考試作喻，「100分是我目標，但我未必真的能達到。但我會爭取每一分。」

對於有意見憂控煙影響經濟，盧形容主張是「假嘅、呃人嘅」，反駁稱吸煙帶來的醫療支出、勞動力損失更高，引述港大研究指香港每年因吸煙引起80多億元損失，又稱2007年室內禁煙沒損害旅遊，並列舉新加坡、紐西蘭、大阪等發達地方均全面禁煙，因此控煙「不一定會輸經濟，甚至會贏經濟」。

相關字詞﹕編輯推介 控煙 盧寵茂 加味煙

上 / 下一篇新聞