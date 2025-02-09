盧寵茂稱先禁非薄荷加味煙　「控煙十招」擬4月交立會 (12:50)

政府擬加強控煙，包括禁止加味煙、電子煙及水煙。醫衛局長盧寵茂出席無綫節目《講清講楚》說，在禁止加味煙買賣的次序上，將先禁非薄荷煙作為試點，再禁薄荷煙；惟本地居民內的所有入境人士在完稅後，可帶20包加味煙私用。他表示，目標4月將「控煙十招」一併交上立法會審議，明年中禁止公眾地方管有及使用電子煙材料。

盧寵茂表示，以完稅煙標籤及提高罰則，以打擊私煙，料明年落實完稅煙標籤及全煙害警示包裝，之後再禁非薄荷煙，將要求香煙入口時提供證明書，標明是否含有加味成分。對於禁薄荷煙，他說未有時間表，但強調會做。

前年香港吸煙率為9.1%，而政府早在7年前訂立2025年吸煙率降至7.8%的目標，問及多項政策未有時間表會否削弱控煙效力，盧寵茂否認「嘆慢板」，說政府正面對公眾接受程度、執法問題；當局仍以7.8%為目標，但盧以考試作喻，「100分是我目標，但我未必真的能達到。但我會爭取每一分。」

對於有意見憂控煙影響經濟，盧形容主張是「假嘅、呃人嘅」，反駁稱吸煙帶來的醫療支出、勞動力損失更高，引述港大研究指香港每年因吸煙引起80多億元損失，又稱2007年室內禁煙沒損害旅遊，並列舉新加坡、紐西蘭、大阪等發達地方均全面禁煙，因此控煙「不一定會輸經濟，甚至會贏經濟」。