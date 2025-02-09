陳茂波：「谷子經濟」迅速崛起 「香港品牌」大有作為 (10:59)

陳茂波指出，近年全球的潮玩產業、「谷子經濟」迅速崛起，即各類型的動漫、電玩、玩具成功吸引年輕人的注意力，好幾位香港本地的藝術家和設計師亦成為當中出眾的領航者。他認為，這些成功案例反映如何以「香港品牌」更好發展文化創意產業。

陳茂波亦提到，年度盛事之一、渣打香港馬拉松今早舉行，雖然渣馬屬比賽，但通過長跑路線的安排，將運動結合香港城市風貌，再加上市民沿途打氣，讓參加者以另一種視覺和方式深度體驗這座城市，是「以體塑旅」的典範案例之一。他續指，多項廣受注視的盛事活動亦即將舉行，包括下周首次在美國以外舉行的Web 3活動Consensus大會；3月的巴塞爾藝術展和LIV Golf香港站等，認為這些活動豐富了「香港品牌」的內容。

他稱，香港的文化和創意產業有優秀的人才，政府與業界正通力合作，舉辦更多業界的盛事，在展示香港創意力量、提升本港業界能見度的同時，亦匯聚區域和國際的頂尖菁英，相互交流。