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中大生為保獎學金 偽造死亡登記及病假紙 (09:26)

【明報專訊】中文大學有本科生涉嫌偽造死亡登記以續領獎學金，被校方發現後須休學兩學期並提交反思信。中大回覆本報稱，為保障有關者私隱，不會透露詳情及評論。有大律師稱個案或涉刑事罪行。校方未回覆是否已報警。有立法會議員兼中大教職員認為屬個別事件，不擔心影響校譽。

另偽造病假紙申缺席考試

社交平台昨流傳一封中大教務會學生紀律委員會（下稱委員會）去年9月13日的公告，一名本科生為申請缺席考試和續領獎學金，分別偽造病假紙、死亡登記和翻查死亡登記紀錄結果，合共記過5次。委員會裁決小組認為違規性質十分嚴重，裁定涉事學生本學年兩學期暫行休學，並向所屬書院輔導長提交反思信；若學生已符合所有畢業要求，則不予畢業評核，直至本年度第二學期。

記者昨午向校方求證，但未獲正面回覆，校方回應稱倘確定學生有相關違規行為，將按「處理學生紀律個案程序」處理及適當處分，包括開除學籍。記者其後在崇基學院網頁找到相關公告，有中大生亦稱去年10月4日收到校方相關電郵。校方晚上終口頭向記者確認事件屬實。

黃錦輝驚奇 稱多聞虛報地址換宿

大律師陸偉雄認為，個案或涉偽造文書及欺詐罪，最高可判囚14年，認為校方處理「仁慈」，不應視為常態。選委會立法會議員兼中大工程學院副院長黃錦輝對個案「驚奇」，自己教書30多年從未見過學生偽造死亡登記，認為事件屬「個別案例」，不擔心會鼓吹欺詐和影響校譽。他稱過往不少學生也會虛報地址以換取宿位，相信校方有既定程序處理，不評論處分是否過輕。

翻查一份由委員會去年9月發給中大學生的文件，當中羅列18封公告，涉及部分於2023/24學年學生犯下的31項違規行為，其中包括16項抄襲、6項偽造文書或紀錄等。

大學學則：記過3次者建議開除

中大「處理學生紀律個案程序」規定，委員會接獲個案後，須3周內成立小組並展開審議。小組由5人組成，按大學學則建議處分，舉例記過3次或以上者建議開除學籍。有關學生可在小組提交處分建議內7天申訴，倘沒申訴便會記錄在案並保留7年。

明報記者 曾諾晞

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