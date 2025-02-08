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藝術家程展緯聯同4工會成立「我們的M記聯盟」 推動麥當勞改革 (17:44)

關注勞工權益、近年從事不同散工的藝術家程展緯於麥當勞兼職半年，兩周前遭麥當勞以違反員工使用社交平台指引為由解僱。程展緯今（8日）聯同4個工會組織成立「我們的M記聯盟」，期望收集員工聲音，向麥當勞表達訴求。程展緯說：「勞工是有權利表達自己的聲音，這一步我們無法退讓」，呼籲麥當勞恢復「飯鐘錢」及正視員工工作環境。

聯盟成員包括飲食及酒店業職工總會、推廣員及零散工工會、香港婦女勞工協會及綠色和平。聯盟今在金鐘海富中心的麥當勞，舉行一個半小時的「生日會」。程展緯說，現任香港麥當勞行政總裁黎韋詩曾於2009年，在同一間麥當勞體驗一年前線工作，令他十分尊敬。適逢今年為香港麥當勞50周年，他盼回到「培養CEO的地方」，呼籲麥當勞「檢閱歷史，反省自身」。聯盟發言人兼飲食及酒店業職工總匯幹事溫柏堅說：「50年唔應該講懷舊，應該講改變。」

推廣員及零散工工會劉美兒關注員工工作及休息環境，指收到麥當勞前線員工反映，部分分店的休息室狹窄，亦擺放貨物，6至7名員工須同時迫在休息室吃飯，有的要搬椅子到休息室門外吃飯，「尊嚴喺邊？情況係極不理想」；又提到部分分店休息室不設儲物櫃，員工的個人物品隨便放，堆成「小山丘」，衍生私隱問題，促請麥當勞改善。

劉美兒亦提到飯鐘問題，指部分分店限制員工的食飯時間，例如強迫員工在顧客少的時段放飯，致員工須一下子工作4至6小時。

綠色和平項目主任譚穎琳關注麥當勞使用大量即棄餐具，指麥當勞因應即棄膠餐具條例，將膠餐具換成紙、竹製的餐具，實無助源頭減廢。她促請麥當勞效化台灣，落實堂食提供重用杯和外賣可借還重用杯服務。

聯盟即日起推出首個活動「向麥當勞叔叔許願」，邀請大眾在社交媒體展示和各區麥當勞叔叔擺設的合照，同時提出「願望」或「問題」，並Hashtag #我們的M記。聯盟會收集不同意見，向麥當勞高層反映。

生日會尾聲，聯盟唱出改詞歌曲《民間M記50周年主題曲》作結，歌詞如下：

原曲：我們一起離開 （My Little Airport）

我都有做過麥記

我都有比客激死

紙杯任攞無人理

員工口罩食自己

點先可以有飯鐘

煎蛋得對膠手套

點先夠人翻工

收餐盤收到腳痛

佢都冇做過麥記

唔知廚房趕餐死

乜都投訴揾經理

倒瀉汽水我處理

大家若再去麥記

拍拖溫書好知己

A工A辦公室貼地

隨便使用歡迎你。

 

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