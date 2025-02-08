明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉助荃灣中槍青年曾志健等4人潛逃 26歲男被控意圖妨礙司法公正還柙候訊 (14:42)

YouTube頻道「升旗易得道」成員疑安排荃灣中槍青年「健仔」曾志健等4人離港，4人2022年7月擬潛逃台灣時被捕。事隔兩年半，警方國安處本周四（6日）拘捕一名26歲男子，他涉為曾志健等人提供藏身處，今（8日）於東區裁判法院被控「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。辯方申請保釋被拒，男子須還押至5月6日再訊，以待控方調查。

被告余顯霖（26歲）報稱的士司機，被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日）在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出一項或一連串的作為，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男子所提起刑事法律程序的司法管轄權。

控方申請將案件押後，以待進行認人手續、翻查銀行戶口調查資金來源，以及檢驗涉案3部電話、3部電腦和一部iPad，其間反對被告保釋。辯方為被告申請擔保，被裁判官施祖堯拒絕。案件押後至5月6日再訊，被告須還押。

翻查資料，控罪提及的馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男子涉反修例案缺席聆訊，2022年7月擬潛逃台灣時被捕。上述4人早前承認妨礙司法公正等罪，馮清華就暴動及潛逃兩案判囚4年，曾志健就暴動及潛逃兩案共被判囚47個月，王愷銘和黃姓男子各判囚10個月和入教導所。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞