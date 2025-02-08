涉助荃灣中槍青年曾志健等4人潛逃 26歲男被控意圖妨礙司法公正還柙候訊 (14:42)

被告余顯霖（26歲）報稱的士司機，被控於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日）在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即作出一項或一連串的作為，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男子所提起刑事法律程序的司法管轄權。

控方申請將案件押後，以待進行認人手續、翻查銀行戶口調查資金來源，以及檢驗涉案3部電話、3部電腦和一部iPad，其間反對被告保釋。辯方為被告申請擔保，被裁判官施祖堯拒絕。案件押後至5月6日再訊，被告須還押。

翻查資料，控罪提及的馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男子涉反修例案缺席聆訊，2022年7月擬潛逃台灣時被捕。上述4人早前承認妨礙司法公正等罪，馮清華就暴動及潛逃兩案判囚4年，曾志健就暴動及潛逃兩案共被判囚47個月，王愷銘和黃姓男子各判囚10個月和入教導所。