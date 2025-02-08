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大埔34間中小學辦創科展   設置人工智能體驗區 (09:41)

【明報專訊】大埔區學界鼓勵學生對科學學科（STEAM）的興趣，舉辦「創科@大埔2025」聯校活動，本月在香港科學園舉行展覽，屆時會集結大埔區的34所中小學創科新力軍展示其創意作品，期望今年吸引超過5,000人次入場。

大埔區學校自2019年開始舉辦的「創科@大埔」活動，今年活動將於2月16至17日（星期日及星期一）在香港科學園第三期舉行，由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處共同合辦，並獲得民政事務總署社區參與計劃撥款資助。

一連兩天的活動將提供展覽、創意工作坊、講座等，主辦單位指，今年特別設置人工智能體驗區，讓師生和家長們展開一場融合多元學習體驗的探索之旅。在昨日（7日）的介紹會上，來自6間不同中、小學的入圍隊伍，展示他們的作品，其中包括大埔舊墟公立學校的「川劇變臉的全新演繹」作品；大埔舊墟公立學校(寶湖道) 的綠色新能源汽車設計；迦密柏雨中學「 Any Design / AI Guardian」；香港教師會李興貴中學的作品「你同行 樂活人生」；香港道教聯合會圓玄學院第二中學「伴虹遊港」；以及靈糧堂劉梅軒中學「智能水閘」等。

活動在2月16至17日上午10時至下午6時，於科學園第三期會展中心大展覽廳及會議廳舉行，費用全免。

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