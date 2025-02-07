舒適堡清盤判辭揭8間分店全蝕錢　尖沙嘴分店蝕6億 (19:33)

判辭指出，Physical Beauty & Fitness Holdings Limited（下稱「舒適堡BVI」）為英屬處女島註冊，持有13間子公司，經營美容及健身業務，唯一董事為陸毅強；子公司Physical Health Centre Hong Kong Limited（下稱「舒適堡HK」）則於1990年2月在港註冊，董事為陸毅強及何玉華。根據清盤呈請申請，「舒適堡BVI」於2024年5月向債權人Tsui Wai Loong借貸150萬元；「舒適堡HK」則拖欠374名前員工合共7455萬元，並由7名前員工呈請清盤。

判辭續說，「舒適堡BVI」及其董事陸毅強曾於2024年11月底分別與亮晴控股有限公司、Per Fit Limited簽訂臨時買賣合約，出售舒適堡分店的美容儀器及健身器材，並獲得1450萬元；但法庭發現上述儀器及器材的擁有者屬舒適堡分店，而非「舒適堡BVI」及陸，所有分店亦已停業，其後陸更未能聯絡買家。

另外，根據「舒適堡HK」的財務報告，截止2023年12月31日，其總欠債達6187萬元，惟總資產只有216萬元；而「舒適堡BVI」在2024年9月欠債達9609萬元，而「舒適堡BVI」旗下10間子公司有9間虧蝕，欠債由534萬至6.34億元，當中涉及8間舒適堡分店，又以尖沙嘴分店的虧蝕最多，達6.34億元。陳官表示，上述公司明顯是資不抵債，故批准將「舒適堡BVI」及「舒適堡HK」清盤。