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陸振中涉非禮襲擊案結案陳辭　控方稱被告去廁所後失口罩料曾強吻事主 (18:46)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（7日）在區域法院作結案陳辭。控方陳辭表示，食肆閉路電視攝錄到被告攙扶女事主往殘廁時，他本來戴著口罩，及後再次出現時口罩便消失，原因是他在殘廁內強吻女事主，「之後唔記得戴返口罩」。控方又指，女事主稱呼被告為「山寨王」及不敢得罪被告，另一名督察即使遭被告咬傷手指都不敢告訴同袍。

法官將案件押後至下周三（7日）以待辯方陳辭，並且暫定於4月15日裁決，其間被告續准保釋。

控方先作總案陳辭，針對被告陸振中（42歲）涉於2022年6月22日至翌日聯和墟熟食中心的殘廁內3度非禮X，包括強吻、摸胸及口交。控方表示，從當晚食肆閉路電視可見，被告趁X在女廁之時，先後兩次推開殘廁的門口，但發現被改作雜物室。控方指，當時被告已經「盤算緊用咩地方去犯案」，故當X一離開女廁，被告便用手緊捉X的右臂，將X拉往通往殘廁的走廊，更引來一名途人駐足8秒觀看二人，可見二人的舉止異常。

控方續指，被告第二次攙扶X往殘廁時戴著口罩，被告辯稱他及後除下口罩為了抺臉上的油，惟控方質疑其說法，指被告在殘廁內強吻X後忘記戴回口罩；第三次非禮事件，督察蔡文浩打算陪伴X往廁所，但遭被告用惡言命令坐下，最後由被告一人攙扶X。

控方又指，X在庭上作供時表現失控及情緒爆發，X在案發時可能想不到更好的自救方法，以及X不敢得罪被稱為「山寨王」的被告，才沒有特別的反應。況且X事後向一名徐姓的女總督察投訴被性侵，X庭上提及被告的陽具觸碰到她的嘴唇和口腔，而她向徐投訴時沒有提及陽具進入的深度，可見X的說法與她向徐投訴的內容沒有抵觸。就同年7月15日襲擊事件中，督察蔡文浩遭被告咬傷手指因害怕得罪被告而不敢揭發。

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