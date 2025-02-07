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黎智英案︳黎供稱曾計劃與魯比奧會面惟非請求制裁　否認謊稱不知「IPAC」 (18:39)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（7日）踏入第130日審訊。控方指出，黎至少三度向法庭撒謊，聲稱在涉案時段從未聽過「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」；黎否認稱「我為什麼要撒謊」，強調知道「IPAC」的存在不是罪行。另外，黎供稱曾計劃在2020年跟時任共和黨參議員、現任美國國務卿卿魯比奧（Marco Rubio）見面，形容對方「非常有影響力」，但否認欲請求他實施制裁。

據控方資料，2020年6月3日，黎智英向時任《蘋果》副社長陳沛敏轉寄由裴倫德提供、有關「IPAC」的文件，著陳「處理」。控方援引上述信息指，黎在6月3日知悉「IPAC」的存在；黎否認，自言只是將裴倫德提供的文件轉寄陳沛敏。控方另指出，當時黎向陳沛敏下達編採指示；黎否認。

之後控方展示2020年6月5日的《蘋果》的報道〈斥強推港版國安法踐踏人權 9議會結盟強硬抗中共〉，當中提及「IPAC」。黎確認有翻閱當日出版的《蘋果》，但無閱讀上述文章內容，而即使自己有讀過，也不會注意文章提及「IPAC」，謂「名稱對我而言沒有意義」。

就文章提及「IPAC」聯席主席包括保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）及時任日本眾議院議員山尾志櫻里，黎稱當時無為意兩人名字，又謂「很驚訝」本港社運涉及日本議員。

此外，上述《蘋果》報道頂部欄目印有「惡法臨城」一詞，又印上「光時」旗熾。控方問黎當時是否支持「光時」？黎稱從沒想過支持與否；在法官杜麗冰追問下，黎說若「光時」口號出現在《蘋果》，「是的，我支持」。控方再問，《港區國安法》生效後黎支持「光時」嗎？黎一度稱上述報道不是在《國安法》生效後刊出，不會回答假設性問題；黎最終不同意控方所指，《國安法》實施後自己支持「光時」。審訊下周一（10日）續。

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