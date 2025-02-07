曾「成功爭取」放寬兩元乘車優惠　民建聯稱財赤下可研設上限 (17:00)

民建聯早年要求將2元乘車優惠年齡，由65歲降至60歲，而政府亦同意在2022年2月27日起將2元乘車優惠的受惠年齡下調，民建聯曾宣告「成功爭取」有關政策。

民建聯與財陳茂波會面，提交以「開源節流穩根基 創新求變謀發展」為主題的《2025-2026年度財政預算案期望》建議書。建議重點分別有穩定公共財政、拼搏振經濟以及改革利民生三大方面，就15個範疇提出合共286項建議。

民建聯提出，政府今年應加大開源與節流力度，除了現行「資源效率優化計劃」，各部門節省1%經常開支，政府更應制定另一經常性開支削減計劃，要求各部門在新一個財政年度，額外削減3%經常性開支。同時，民建聯要求政府檢視工務工程項目的緩急優次，將非迫切的工程押後進行，同時降低建造成本。民建聯又提出，凍結公務員與資助機構下年度薪酬。

開源方面，民建聯提出重推出售公屋計劃，並研究容許賽馬會開辦例如籃球等新的體育博彩項目。