明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

曾「成功爭取」放寬兩元乘車優惠　民建聯稱財赤下可研設上限 (17:00)

政府面對千億元財赤，民建聯今日（7日）向財政司長陳茂波提交財政預算案建議，提出286項開源節流及改善經濟措施。對於近期多人關注的2元乘車優惠政策檢討，民建聯在建議書中沒有特別提及，但黨主席陳克勤回應傳媒時指，民建聯當初提出2元乘車優惠，是回應市民訴求，指「這是一個德政」，但在財赤下，2元乘車優惠引伸的開支不成比例，指任何政策都有優化空間，「例如為兩元優惠設上限，這些是可以思考的」。 

民建聯早年要求將2元乘車優惠年齡，由65歲降至60歲，而政府亦同意在2022年2月27日起將2元乘車優惠的受惠年齡下調，民建聯曾宣告「成功爭取」有關政策。

民建聯與財陳茂波會面，提交以「開源節流穩根基 創新求變謀發展」為主題的《2025-2026年度財政預算案期望》建議書。建議重點分別有穩定公共財政、拼搏振經濟以及改革利民生三大方面，就15個範疇提出合共286項建議。 

民建聯提出，政府今年應加大開源與節流力度，除了現行「資源效率優化計劃」，各部門節省1%經常開支，政府更應制定另一經常性開支削減計劃，要求各部門在新一個財政年度，額外削減3%經常性開支。同時，民建聯要求政府檢視工務工程項目的緩急優次，將非迫切的工程押後進行，同時降低建造成本。民建聯又提出，凍結公務員與資助機構下年度薪酬。 

開源方面，民建聯提出重推出售公屋計劃，並研究容許賽馬會開辦例如籃球等新的體育博彩項目。 

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案 民建聯 2元乘車優惠

上 / 下一篇新聞