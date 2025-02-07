西九文化區推「藝術三月」專題網站　M+博物館標準展覽3月9日免費開放 (15:57)

西九文化區表示，M+於藝術三月的重頭戲為「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」特別展覽，展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，由3月15日起在M+西展廳開放，展出60多件西班牙藝術大師畢加索的傑作，是在香港歷來舉辦最大型的畢加索作品展。同場亦展示逾80件出自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品系列。

另一個特別展覽則於香港故宮文化博物館舉行，主題為「流動的盛宴──中國飲食文化」，將展出逾110件文物，讓參觀人士認識中國古人的飲食文化和生活面貌。展覽由香港故宮與故宮博物院聯合主辦，將於3月19日起在展廳8開放。

至於正在香港故宮展廳9舉行的特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」，將於今年2月下旬輪換部分珍品，新登場的有年輕康熙帝的戎裝像、出自法國耶穌會士王致誠之手的赤花鷹（《十駿馬圖》）。

此外，西九文化區亦會在藝術三月舉辦一連串活動，包括第二屆「西九家 FUN 藝術節」，呈獻多地藝術家的戶外裝置及表演節目；新一季「西九街頭表演計劃」將於3月1日展開；戲曲中心亦繼續上演茶館劇場「粵・樂・茶韻」以推廣粵劇；另會有一連串講座及座談會。

西九於2025年3月的展覽、節目及活動：