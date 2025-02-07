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西九文化區推「藝術三月」專題網站　M+博物館標準展覽3月9日免費開放 (15:57)

一年一度的「香港藝術三月」即將舉行。西九文化區表示，M+博物館及香港故宮文化博物館將推出3個特別展覽，涉及畢加索、中國飲食文化等。M+博物館亦將於3月9日免費開放標準門票展覽，訪客毋須提前預約。另外，西九文化區亦推出「香港藝術三月」網站，以一站式平台，分享於3月舉行的主要文化藝術節目資訊，網站將於2月14日（星期五）上午11時啟動。

西九文化區表示，M+於藝術三月的重頭戲為「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」特別展覽，展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，由3月15日起在M+西展廳開放，展出60多件西班牙藝術大師畢加索的傑作，是在香港歷來舉辦最大型的畢加索作品展。同場亦展示逾80件出自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品系列。

另一個特別展覽則於香港故宮文化博物館舉行，主題為「流動的盛宴──中國飲食文化」，將展出逾110件文物，讓參觀人士認識中國古人的飲食文化和生活面貌。展覽由香港故宮與故宮博物院聯合主辦，將於3月19日起在展廳8開放。

至於正在香港故宮展廳9舉行的特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」，將於今年2月下旬輪換部分珍品，新登場的有年輕康熙帝的戎裝像、出自法國耶穌會士王致誠之手的赤花鷹（《十駿馬圖》）。

此外，西九文化區亦會在藝術三月舉辦一連串活動，包括第二屆「西九家 FUN 藝術節」，呈獻多地藝術家的戶外裝置及表演節目；新一季「西九街頭表演計劃」將於3月1日展開；戲曲中心亦繼續上演茶館劇場「粵・樂・茶韻」以推廣粵劇；另會有一連串講座及座談會。

西九於2025年3月的展覽、節目及活動：

  展覽、節目及活動 日期 地點
1 「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」 現正展出至2025年5月4日

香港故宮文化博物館展廳9
2 「粵 ・ 樂 ・ 茶韻」 逢星期五、六及日 戲曲中心茶館劇場
3 「李明維：如沙的格爾尼卡」 3月8日至7月13日 M+展演空間
4 M+免費開放標準門票展覽及公眾節目 2025年3月9日 M+
5 「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」 3月15日至7月13日 M+西展廳
6 「流動的盛宴──中國飲食文化」 3月19日至6月18日

香港故宮文化博物館展廳8
7 上海博物館館長褚曉波及香港故宮文化博物館館長吳志華博士的公開講座 3月22日

香港故宮文化博物館香港賽馬會演講廳
8 《戲夜尋謎》 3月22日至6月29日 M+幕牆
9 「M+國際特別參觀」及「M+歡迎派對」（僅限受邀嘉賓） 3月24日 M+
10 「保存當下：當代視覺文化修復工作中的永續實踐」座談會（僅限受邀觀眾，包括 M+會員及贊助人） 3月25日 M+會堂
11 「西九家 FUN 藝術節」 3月26日至4月27日

西九文化區（藝術公園、自由空間及戲曲中心）
12 數字藝術博覽會（*西九文化區為活動場地夥伴） 3月26日至30日 藝術公園

相關字詞﹕編輯推介 藝術三月 西九文化區 香港故宮文化博物館 M+

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