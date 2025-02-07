反恐第二案　辯方指警迫供將被告頭部塞入馬桶及沖水　警方否認 (15:34)

第三被告吳子樂2020年3月7日在大角嘴宏創方5樓單位被捕，當場警誡下承認運送明愛醫院和羅湖港鐵站炸彈案的材料。警員沈鴻源供稱完成警誡程序後，將吳帶往單位外的傷殘人士廁所，等候爆炸品處理課人員檢視單位物品，翌日帶返警署作錄影會面。

辯方盤問指出，沈鴻源並非在單位內警誡吳子樂，而是在廁所「打佢（吳）、嚇佢、氹佢」，其間將吳的左手鎖在馬桶旁邊的扶手，用武力將吳的頭塞入馬桶並沖水，迫吳錄口供；沈一概否認指控。辯方續指，沈將吳帶入廁所，因廁所沒有閉路電視鏡頭，「你可以打佢都無人影到」，沈不同意。

辯方又問，沈鴻源供稱在單位內的長枱抄寫警誡內容，惟警方需時檢取單位內的證物，警員不會在佈滿證物的埸所作警誡，沈否認說法。辯方提到，吳子樂和第六被告張琸淇同在單位被捕，警方應該將被捕者分開調查，以免有人「夾口供」。沈表示張不在場，不會聽到吳的口供。

庭上續播放吳子樂的警誡錄影會面片段，吳承認運送羅湖炸彈案的爆炸品。2020年2月2日，吳按首被告何卓為提議，將爆炸品送往深水埗楓樹街男廁，由網名為「Yu」的男子收取。吳稱在遊行示威認識「Yu」，相信爆炸品會在羅湖港鐵站引爆，恐嚇別人不敢經羅湖來港。吳提及，何卓為曾表明「加入咗佢，就冇得返轉頭」，吳擔心退出行動不利自身安全。聆訊下周一續。