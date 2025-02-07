相思灣村原居民認串謀地產商「套丁」候判　官稱案情嚴重適合判囚 (14:49)

被告黃詠康（現年50歲）承認案情指，他自1998年起向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，並訛稱他是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，他無意及沒有將「丁權」售予其他人士或發展商。事後地政總署批准被告建屋，涉案丁屋於2021年落成。被告前年被捕後，表示自己無錢興建丁屋，故他與發展商協議，由發展商出資建屋，完工後他獲分丁屋其中一層的業權，其餘兩層的業權則屬發展商。

辯方求情稱，案發於27年前，當時被告24歲，在村長介紹的世叔伯遊說下，以為可藉轉讓丁權來換得居所。但事隔多年，被告將丁屋一事置之腦後，被捕時他居於將軍澳一個居屋單位，受調查時才得悉涉案丁屋已經入伙。辯方冀判緩刑，讓被告盡快回歸家庭。

惟裁判官質疑辯方說法，指被告當初一心想換得居所，才申請興建丁屋，事後竟變得置之不理，「連跟進都冇」。裁判官亦指，本案涉及丁屋政策，案情有一定嚴重，適合判處監禁，故押後判刑以待為被告索取背景報告。