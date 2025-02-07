明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

相思灣村原居民認串謀地產商「套丁」候判　官稱案情嚴重適合判囚 (14:49)

相思灣村一名原居民於27年前串謀地產商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。該名原居民今日（7日）於觀塘裁判法院承認一項串謀詐騙罪，辯方求情稱被告受「世叔伯」慫恿下犯案，想藉轉讓丁權來換取免費建屋，但被告從沒有享受該丁屋，甚至被調查才得悉該丁屋已經入伙。裁判官指案情有一定嚴重，適合判囚，遂押後案件至2月25日判刑，為被告索取背景報告，其間被告須要還押。

被告黃詠康（現年50歲）承認案情指，他自1998年起向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，並訛稱他是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，他無意及沒有將「丁權」售予其他人士或發展商。事後地政總署批准被告建屋，涉案丁屋於2021年落成。被告前年被捕後，表示自己無錢興建丁屋，故他與發展商協議，由發展商出資建屋，完工後他獲分丁屋其中一層的業權，其餘兩層的業權則屬發展商。

辯方求情稱，案發於27年前，當時被告24歲，在村長介紹的世叔伯遊說下，以為可藉轉讓丁權來換得居所。但事隔多年，被告將丁屋一事置之腦後，被捕時他居於將軍澳一個居屋單位，受調查時才得悉涉案丁屋已經入伙。辯方冀判緩刑，讓被告盡快回歸家庭。

惟裁判官質疑辯方說法，指被告當初一心想換得居所，才申請興建丁屋，事後竟變得置之不理，「連跟進都冇」。裁判官亦指，本案涉及丁屋政策，案情有一定嚴重，適合判處監禁，故押後判刑以待為被告索取背景報告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞