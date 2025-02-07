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黎智英案| 黎認同意在《蘋果》宣傳IPAC　未提陳梓華勿違國安法　稱「我不是他父親」 (14:48)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（7日）踏入第130日審訊。黎承認同意在《蘋果》宣傳「IPAC」，並向發起人提供《蘋果》副社長陳沛敏的聯絡方式。另外，黎早前稱對《港區國安法》持審慎態度。控方問及，黎曾否著「從犯證人」陳梓華勿違反《國安法》？黎稱陳是成年人，知道應做什麼，又謂「我不是他父親」，反問控方為何提出此問。

黎智英今在庭上重申從未聽過「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」。之後控方展示2020年5月31日，「香港監察」創辦人羅傑斯向黎發出的信息，當時羅傑斯對黎稱，其友人裴倫德冀就他正籌組的「Inter-Parliamentary Alliance on China」聯絡黎智英，問可否把黎的聯絡方式給予裴倫德；黎說可以。黎在庭上確認，當時獲告知有上述組織，但不知該組織等同「IPAC」，稱無為意組織名稱簡寫。

控方另展示同年6月初黎智英與裴倫德的通信記錄，當時裴倫德向黎提及「頭版」事宜，又形容《蘋果》「曾經很糟糕」，若希望在報道提及他，「請讓我提供新相片」，之後黎向裴倫德提供陳沛敏的聯絡方式，著對方將相片發給陳。

法官杜麗冰關注，裴倫德希望在《蘋果》頭版發表什麼？黎說不記得。杜官再稱，「很明顯那跟IPAC成立有關」；黎說不知道。在控方追問下，黎終確認裴倫德有份發起「IPAC」，並承認同意在《蘋果》宣傳「IPAC」，因此向裴倫德提供陳的聯絡方式。

另一方面，黎智英日前供稱，一直對《港區國安法》持審慎態度，得悉法例細節則變得「極度謹慎」。控方就此展示黎於2020年5月21日跟陳梓華的通信記錄，當時兩人談及《國安法》，陳說擔心黎及其家人等的安全，著黎「務必謹慎」；黎則稱一旦參與抗爭，爭取自由，就準備好戰鬥到最後。控方指出，當時黎智英沒著陳對《港區國安法》保持謹慎；黎答謂，陳在信息表示擔心自己及家人的安全，因此要安慰對方，強調無「沒空間」著陳保持謹慎。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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